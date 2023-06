Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 giugno 2023/ Energia incontenibile per l’Ariete, mentre i Gemelli sono stanchi

Il cielo di oggi, lunedì 12 giugno 2023, vede la Luna in Ariete e, da poche ore, Mercurio nel segno dei Gemelli, dove c’è anche il Sole. L’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, apre così la nuova settimana astrologica. Scopriamo le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deve fare e non strafare, il Toro è un po’ in crisi con i sentimenti

Ariete, ricominciare da capo? È possibile. Mettere in chiaro un rapporto di lavoro? Anche, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. L’unico rischio è quello di strafare, cosa che per l’Ariete è abbastanza normale: accontentati di vincere una sfida, non di stravincerla, e soprattutto se devi risolvere un problema sentimentale, se sei in bilico tra due storie o hai dei dubbi, cerca di capire quale sia la strada migliore per esporti. Forse è meglio parlare in molto maniera esplicita. Queste stelle ti danno forza, ma questa forza va incanalata in maniera giusta.

Toro, il nervosismo è lì in agguato: può essere blando o più pesante. In qualche modo, nei legami in cui c’è già stata maretta da tempo, bisognerebbe stare attenti. Coloro che per troppo tempo hanno convissuto con una persona o sono stati un po’ troppo in famiglia, possono pensare di prendersi delle libertà: una sorta di reazione alle imposizioni, anche se arrivano dall’esterno. Giove nel segno porta incarichi e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che molti stiano facendo delle cose importanti, tuttavia le tante responsabilità portano tensioni.

Oroscopo Paolo Fox: Saturno fa stancare i Gemelli, il Cancro comincia la settimana un po’ sottotono

Gemelli, se ti è capitato, tra sabato e domenica, di discutere con qualcuno, cerca di dimenticare, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Si sente un po’ di stanchezza: questo Saturno non blocca le attività, però ti fa dire delle cose che era meglio non dicessi oppure ti mette nella condizione di grande attesa: calma e sangue freddo! Forse, ancora una volta, saranno giornate in cui dovrai ascoltare il consiglio o la parola di terzi. Se lavori nella stessa azienda, quantomeno avrai voglia di cambiare ruolo o mansione. In amore, ai ferri corti solo le coppie che non si sono dette la verità.

Cancro, si inizia in maniera faticosa, perché la Luna è dissonante. Sai che c’è una doppia natura in te? Sei una persona impetuosa, perché quando ti innamori o vivi delle grandi sensazioni vai anche troppo di corsa, però sei ipersensibile, quindi te la prendi facilmente, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione a chi conosce questa tua difficoltà o punto debole e magari cerca di metterti in imbarazzo, dicendoti delle cose che non ti piacciono: fatti scivolare tutto addosso.











