Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 marzo 2024/ Una bella vacanza servirebbe a ritemprare Sagittario e Acquario

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vuole star solo, il Capricorno entra in austerity

Sagittario, ci sono tante problematiche e questo ti causa difficoltà in casa o in famiglia. Il tuo segno, quando non tutto va come dovrebbe, ha bisogno di evadere: anche soltanto un fine settimana da qualche parte può essere d’aiuto. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda sempre a chi sta con un Sagittario di non preoccuparsi se ogni tanto si eclissa: non è affatto detto che non sia coinvolto, ma semplicemente ha bisogno di prendersi un po’ il suo spazio. Sono fortunati i viaggi per lavoro o formazione, anche se economicamente onerosi: è bene stare attenti al portafoglio.

Capricorno, questo e il prossimo mese sono di austerità: è necessario risparmiare soldi, perché questi saranno utili per nuovi progetti da portare avanti nella seconda metà del 2024. Questo periodo è favorevole per risolvere malintesi recenti e la seconda parte di marzo porterà belle emozioni, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, c’è molto stress, sia fisico sia psicologico, e non sarebbe male fare già programmi per Pasqua: viaggiare, divertirsi, stare con il partner e scendere in pista, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Porta un po’ di movimento nella tua vita se ultimamente è stata segnata dalla noia.

Pesci, ora puoi beneficiare del bel transito di Venere nel tuo spazio zodiacale. L’Oroscopo di Paolo Fox sottolinea però che va gestito con tenacia. Se una relazione è finita, non augurarti di tornare indietro, soprattutto se hai sofferto, ma entro maggio potrai incontrare persone nuove! Dal 22, anche Marte sarà nel segno a rafforzare questo cielo fortunato. Ci sono opportunità nel lavoro, dalle novità per i liberi professionisti a dei cambi di ruolo per gli altri: è un momento fertile che produce anche intuizioni speciali.

