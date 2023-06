Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 giugno 2023/ Eventi da rimandare per il Capricorno e amore ok per il Sagittario

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 13 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele, mette in luce tutte le attività dei nuovi transiti planetari del mese: Marte e Venere in Leone, Giove in Toro e Mercurio in Gemelli che influenzano in modo diverso i segni zodiacali. Vediamo cosa accade a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: miglioramento in amore per il Sagittario, il Capricorno deve rivedere la propria agenda

Sagittario, il periodo più pesante c’è stato la settimana scorsa, ma ora Venere e Marte sono in aspetto buono e dicono di rivolgerti all’amore, perché l’amore ti cerca, dice l’Oroscopo di Paolo Fox! Anche chi vuole vivere relazioni part-time non deve sentirsi in colpa: chi ritiene che l’amore libero sia alla fine più appagante può darsi da fare. Stanchezza fisica notevole, tanto che alcuni hanno chiuso progetti in anticipo rispetto ai tempi.

Capricorno, in questo momento, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tu debba contare molto sulla tua capacità di azione e perseveranza, perché alcuni piani saranno rimandati. Evidentemente già da domenica e lunedì hai dovuto cambiare i programmi di questa settimana e quindi questa Luna dissonante parla di cose da mettere a posto: minime! Ma che per un Capricorno organizzato e programmato possono comunque infastidire. Bisogna evitare le polemiche e soprattutto dare più spazio a un po’ di tranquillità interiore: in questi giorni c’è tanto da fare e forse anche da rimandare.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario ha dubbi per il lavoro, i Pesci non nascondono più le proprie emozioni

Acquario, si parte al mattino con agitazione. Avere tanti pianeti nervosi vuol dire che forse non sei più certo di una strada lavorativa oppure che sei incerto tra due possibilità. Bisogna evitare che questa tensione si riversi in amore, anche perché si rischia di discutere per nulla. Se alcuni percorsi si interrompono e devi fare delle scelte, da una parte sei contento, ma dall’altra sei un po’ ansioso, perché vorresti capire in anticipo come andrà a finire. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che le stelle premino le sicurezze, visto che Giove non è proprio splendido, e quindi è meglio non lasciare il certo per l’incerto.

Pesci, ecco giornate un po’ più vigorose e Saturno nel segno invita a consolidare e mettere in pratica le esperienze degli ultimi tempi. Saturno è anche il pianeta che ti fa dire la verità: se per troppo tempo hai celato dentro del malumore o se per troppo tempo hai sopportato una persona, adesso non te ne importa più nulla e butti tutto all’aria. Cerca di ritrovare un po’ di diplomazia, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Le stelle del fine settimana aiuteranno l’amore.











