Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 dicembre 2023/ Grande recupero per la Bilancia, lo Scorpione ama l’amore

Oroscopo Paolo Fox: tanti impegni professionali per il Leone, la Vergine vuol cambiare vita

Leone, perché ti interessa di più il lavoro? Perché, innanzitutto, la tua visione nella vita è sempre quella di raggiungere una grande meta e senza un obiettivo da raggiungere non sai stare. Inoltre, i sentimenti forse sono un intralcio: questo non significa che tutti i Leone vivano amori difficili, ma è talmente forte la pressione della questione professionale, sono talmente tante le responsabilità e i pensieri in vista dei nuovi progetti che ripartiranno nel 2024, che tutto il resto va in secondo piano. Nelle indicazioni generali per il nuovo anno l’Oroscopo di Paolo Fox spiega meglio quanto sia importante ora eliminare dubbi e lontananze.

Vergine, Saturno opposto, cambiamenti, stai cercando un nuovo modo di vivere, come se fino ad oggi tu avessi condotto un certo stile di vita che ormai non ti appartiene più: per eventi esterni, per decisioni personali, tutto sta variando! E forse sei anche contento che sia così. Vivere alla giornata o comunque non avere la possibilità di programmare ciò che sarà, oltre febbraio, può sembrare un rischio, per persone estremamente metodiche, ma il desiderio di cambiare, in questi giorni, può anche corrispondere all’opportunità di studiare una nuova esistenza e di essere meno ansiosi per tutto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è forte, lo Scorpione si lasci andare all’ottimismo

Bilancia, se ogni tanto ci sono delle malinconie che affliggono il tuo segno, è normale, perché sei una persona che dà molto affetto, ma che desidera anche riceverlo. Non trascurare la voglia di amare: l’ultima parte di dicembre può portare delle affermazioni, anche in amore, e poi sappiamo che stai lottando (e anche vincendo). Nel passato ci sono state delle dispute e forse, nei momenti in cui ti sei ritrovato ad aver bisogno di aiuto, senza riceverlo, hai capito che puoi contare prevalentemente su te stesso e questo non è poco. Segno evidente che anche nonostante il calo fisico che c’è stato negli ultimi mesi, ti stai riprendendo bene, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, l’Oroscopo di Paolo Fox ti invita a parlare d’amore, perché Venere nel segno è importante e questo è un giovedì che parte con mille buone intenzioni, un po’ come il 2024 che registrerà, già nella prima parte di gennaio, delle buone occasioni per farsi valere, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è movimento, ottimismo, se hai fatto una richiesta nel passato potrebbe essere esaudita: lasciati andare! Proprio le passioni tornano spontanee.











