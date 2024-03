Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 marzo 2024/ Il Leone è vincente e la Bilancia prende decisioni drastiche

Oroscopo Paolo Fox: successo ma occhio ai soldi per il Leone, la Vergine nutre dubbi

Leone, tanti successi, in questo periodo, e puoi anche sconfiggere un “nemico”. Rifletti bene sull’aspetto economico, tuttavia da giugno, molte situazioni miglioreranno. Chi può spendere ora, non deve sperperare e, soprattutto se si tratta di fare una spesa cospicua, si faccia ben consigliare, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, non sei del tutto convinto di ciò che fai. Forse sei a un bivio oppure ci sono delle prospettive all’orizzonte, ma sono incerte. In questa settimana ti senti in imbarazzo: se vuoi mettere in chiaro un accordo, sul lavoro ma anche in amore, ci saranno piccoli ostacoli. Forse ci vuole più tempo per le scelte che vuoi fare, ipotizza l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, con Mercurio opposto, rispetto a febbraio, hai cambiato completamente atteggiamento. Se prima cercavi di mettere toppe e non eri d’accordo, per esempio, a una rottura, adesso sei proprio tu a voler rompere, proprio per evitare “rotture”. Si tratta di un comportamento insolito per un segno come quello della Bilancia, perché in genere è aperto al dialogo. In questa fase però, probabilmente le controversie sono state troppe e ora sono saltati i tappi. Nei sentimenti, è possibile anche una decisione piuttosto definitiva, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, questa è una settimana agitata per coloro che hanno diatribe da risolvere in famiglia, per cose di soldi o legali: Marte è opposto, tuttavia alla fine di marzo le soluzioni arriveranno, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. I single possono però sfruttare una bellissima Venere!











