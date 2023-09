Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 settembre 2023/ Sagittario top in amore e l’Acquario è nel caos

Oroscopo Paolo Fox: cielo ottimo per l’more per il Sagittario, al Capricorno servono alleanze

Sagittario, le stelle sono dalla tua parte, se intendi innamorarti, e se sei già innamorato, via libera! Saturno dissonante rappresenta la necessità di recuperare vecchi progetti, metterti in gioco in maniera molto seria e forse non vuoi più fare le stesse cose che facevi tempo fa: è possibile agire in questo modo innovativo? Perché alla fine del mese lo stipendio bisogna comunque portarlo a casa e quindi anche i Sagittario più creativi dovranno scendere a patti con la realtà, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Amore protetto.

Capricorno, sei il tipo che vuole il più possibile fare le cose per conto proprio, non perché non ti fidi degli altri, ma perché sai che hai un tuo progetto esclusivo che non è facilmente comprensibile da chi ti circonda. Contano molto le alleanze, conteranno ancora di più nei prossimi giorni, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Tornare a casa esausti è diventata una consuetudine, proprio perché ultimamente sei troppo sotto pressione. Mercurio in ottimo aspetto protegge e l’amore torna protagonista da ottobre: chi vuole sposarsi o convivere, a meno che non l’abbia già fatto di recente, avrà porte aperte.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è in ritardo su tutto, i Pesci vivono un mese di lotta

Acquario, Giove e Venere sono indispettiti, quindi in questo momento sei in ritardo su tutto. A volte, nonostante tu sia una persona estremamente libera e accelerata nelle sue cose, vorresti prenderti un attimo di calma, perché pensi di non farcela. Se ci sono state delle dispute, attenzione: nella coppia c’è bisogno di più tranquillità, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, perché è un settembre conflittuale quello che stai vivendo? Perché bisogna mettere a posto alcune cose importanti, soprattutto se hai ripreso un programma o un progetto che avevi interrotto. Sole e Mercurio sono opposti e rappresentano un momento particolare in cui devi definire meglio ciò che desideri e soprattutto capire quello che vuoi fare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Tensioni possono nascere in amore, se accanto a te c’è una persona che parla un po’ troppo di sé e non capisce che anche tu hai bisogno dei tuoi spazi.

