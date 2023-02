Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Eccoci a mercoledì 15 febbraio 2023 e anche oggi diamo un’occhiata alle stelle con l’Oroscopo di Paolo Fox che, tutti i giorni, ci regala le sue previsioni dalle frequenze di Radio LatteMiele. Di seguito, le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete può vincere sfide o chiudere situazioni che non vanno più bene, il Toro vive tensioni con alcuni segni zodiacali

Ariete, un momento di rivolta, ma anche di svolta! Ecco perché andiamo avanti verso un grande e importante passaggio: l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che, tra la fine di febbraio e i primi di marzo, ci sarà una congiunzione Giove-Venere. Già l’Ariete è un tipo che non si ferma, immaginate con questo propellente astrale come andrà avanti! Questo è un periodo in cui non solo si possono vincere delle sfide, ma si può anche chiudere con chi non merita attenzione. Non ci sarebbe da meravigliarsi se un nativo Ariete, già dalla fine dell’anno scorso, avesse messo “i paletti” e oltre un certo limite non vada. Comunque speriamo in positivo: Giove e Venere rappresentano anche soluzioni per questioni personali o legali.

Toro, una giornata interessante. Tu non hai nulla da recriminarti! L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che San Valentino non sia stato vissuto in maniera eclatante e qui dipende anche dal partner. In questo momento, i partner più recalcitranti, ribelli e ingestibili sono Bilancia, Cancro e Ariete: se hai a che fare con queste persone, per vari motivi, potresti vivere qualche tormento. Ad ogni modo, hai un atteggiamento sempre molto caparbio e quindi, quando ti metti in testa una cosa, non è certo il partner a fermarti. Soltanto vorresti che tutte le persone attorno fossero d’accordo e questo non sempre capita. Nelle crisi già evidenti, ci vuole pazienza: prima di maggio potrebbe essere difficile risolvere.

Gemelli, giornata un po’ strana, come se tutto andasse a rallentatore. Se c’è una cosa che i Gemelli non sopportano sono proprio i rallentamenti: i tempi morti, la solitudine e quindi tutto quello che oggi ostacola è visto come un nemico, anche se l’Oroscopo di Paolo Fox spera che non sia un nemico il tuo amore! Le relazioni sentimentali, se sono troppo soffocanti e minate dalla gelosia, potrebbero assumere toni un po’ gravosi, in questo periodo. I Gemelli in amore cercano serenità e divertimento e chi è solo, per ora, non si concede del tutto, ma resta a guardare.

Cancro, arriveranno tempi migliori e l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda (come indicato nelle previsioni del 2023) che la seconda parte dell’anno sarà migliore rispetto alla prima. Dipende comunque da quello che stai vivendo: c’è chi sta tranquillo così e chi invece vorrebbe cantarne quattro a persone che non sono del tutto alleate e anzi, tu pensi che qualcuno sia stato ingrato con te ed è una questione difficile da risolvere. Agire in maniera troppo provocatoria, troppo scostante, è un problema: attenzione a non esagerare, anche in amore.











