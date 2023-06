Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 giugno 2023/ L’Ariete può fare incontri amarcord e il Cancro vuole ricominciare

Siamo a metà mese e a metà settimana, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 15 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. Possiamo cominciare a tirare le prime somme dei nuovi transiti e vedere come la Luna in Toro della giornata influisce sui segni. Di seguito, Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete può riprendere alcuni vecchi contatti, il Toro andrà meglio nella seconda metà del mese

Ariete, pare proprio che tu abbia voglia di metterti in gioco, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. È probabile che, in questi giorni, ci sia anche l’opportunità, per chi h lavorato in un gruppo nel passato, di tornare ad avere contatti con persone che non si vedevano da tempo e questo vale anche per le amicizie. Gli Ariete sono sognanti? Certamente sì, ma l’aspetto prevalente di questo segno zodiacale è l’azione e quindi si può rimanere in contemplazione del tramonto fino a un certo punto, poi bisogna arrivare al dunque e molti sono pronti per ripartire.

Toro, la grinta non manca, ma c’è qualcosa da risolvere: a livello economico, di casa, proprietà o altro. In amore, non è il caso di spingere le tensioni, anche perché questo periodo un po’ conflittuale, di stanchezza in cui bisogna affrontare qualche piccolo stop o dispiacere, in qualche caso, è legato alla prima parte di questo mese, quindi l’ultima sarà migliore, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Mantieni un atteggiamento ottimista!

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli verificano a che punto è una relazione, il Cancro può vivere una nuova vita

Gemelli, Mercurio nel segno parla di grandi emozioni e comunicazione, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Per te comunicare è tutto: prima ancora che nascessero i social, i Gemelli avevano una bella rete fitta di contatti. A te piace sapere degli altri, ma in questo momento devi tenere un po’ sottochiave i tuoi segreti: in amore è necessario verificare, appunto, la tenuta di un rapporto.

Cancro, stiamo arrivando al momento di recupero di cui l’Oroscopo di Paolo Fox ha tanto parlato. Chissà quanti hanno dovuto persino affrontare un’ulteriore prova del destino, a livello fisico. C’è più voglia di stare bene e già questo invita a pensare che tu sia in procinto di vivere una nuova stagione della tua vita, certamente più favorevole. Se hai chiuso una storia o una collaborazione, se un progetto o un programma non va più, ci saranno altre cose più importanti.

