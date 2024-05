Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 maggio 2024/ Mercurio protagonista favorisce le idee: chi è il più favorito?

Oggi la Luna in Leone è un po’ birichina con il Toro e il Cancro, tuttavia quest’ultimo segno è in prima posizione per i prossimi mesi. La Vergine ha un Mercurio particolarmente illuminante, mentre i Pesci non devono farsi trascinare dalle cose non belle del passato.

Oroscopo Paolo Fox: il Toro non potrà tacere, la Vergine ha un bel connubio Luna-Mercurio

Toro, questa Luna è incendiaria e non sarà facile rimanere in silenzio. Potresti quindi arrabbiarti se non ti senti ascoltato. In coppia, se questa è solida, non ci sono problemi, ma se ci sono problemi, attento che potrebbe nascere qualche tensione o provocazione. La condizione fisica è sufficiente, ma l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di non esagerare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 maggio 2024/ Gemelli e Acquario in agitazione per una fine del mese top!

Vergine, tra poche ore la Luna sarà nel tuo segno e formerà un bell’aspetto con Mercurio che oggi entra nel segno del Toro. Grazie a questo pianeta riuscirai a fare chiarezza e a organizzarti meglio, perché senza ordine ti senti male. Se ci sono diatribe di tipo finanziario, andranno risolte in tempi brevi e sarai sostenuto proprio da Mercurio, il quale ispira anche nuove e buone intuizioni. Questi giorni sono speciali perché ti mettono in primo piano: attenzione a chi ti invidia ovvero a chi non ha accettato una tua decisione, soprattutto verso la fine di maggio, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Branko, Oroscopo di oggi 14 maggio 2024/ Cancro baciati dalla Luna, Scorpione verso la separazione, Pesci top

Cielo attivo per il Capricorno, il Cancro si prepari a mesi di grande importanza. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Capricorno, finanze e lavoro in pole position: chi ha un progetto in corso potrà avere soddisfazioni. Anche dal punto di vista sentimentale, le stelle sono molto favorevoli: ti sei forse un po’ arrabbiato a marzo e aprile, ma ora sei più disponibile ed è tornata la tua capacità di comprendere e perdonare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, sei abituato agli alti e bassi dell’umore: la Luna è il tuo astro governatore e ci saranno sempre giorni in cui ti senti meglio e altri in cui sei adombrato, come oggi che la Luna è opposta. Ad ogni modo, l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che le prossime settimane saranno rilevanti e, in generale, anche i mesi a venire. Il 16 e il 17 maggio saranno particolarmente utili per avere qualcosa in più, anche grazie al tuo “puntare i piedi” il mese scorso: a volte serve farsi sentire per ottenere ciò che ci spetta di diritto. Le nuove storie sentimentali sono favorite!

Oroscopo Branko della settimana 13-19 maggio 2024/ Leone litigioso, Vergine passionali, Sagittario al top e..

Opposizioni agli sgoccioli per lo Scorpione, i Pesci abbandoni le malinconie. L’opinione del’Oroscopo di Paolo Fox

Scorpione, sei in attesa di settimane decisamente migliori, perché i pianeti opposti non ci saranno più. I single sono in pista, con Venere non più dissonante dal 23! Una decisione d’amore potrebbe diventare definitiva, soprattutto tra giugno e agosto, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, domani ci sarà la Luna in opposizione: meglio essere tempestivi se devi fare delle richieste. L’Oroscopo di Paolo Fox ripete spesso che il tuo è il segno dei ricordi e del passato, tuttavia evita la malinconia. Recentemente, una persona, sempre appartenente al tuo passato, potrebbe averti accusato ingiustamente e per quanto tu desideri avanzare, c’è sempre qualcosa che ti riporta indietro. Alla fine del mese ci sarà un test sui sentimenti e se ora ci sono persone nuove attorno a te o hai perso un riferimento, devi raccogliere le forze per ricominciare dentro di te, senza farti influenzare dal pessimismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA