L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti con le previsioni dal 3 al 9 novembre 2024 svela cosa dicono le Stelle per i segni da Bilancia a Pesci tenendo contro dell’influenza di Marte, Venere e Giove. Secondo le indicazioni del noto astrologo i nodi verranno al pettine per lo Scorpione, Acquario potrebbe trovare l’amore magari nascosto tra gli amici mentre ai Pesci consiglia di non avere fretta sul lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni di Mauro Perfetti da Bilancia a Pesci.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, 3-9 novembre 2024: Bilancia segno top della settimana

BILANCIA: Inizierete ad avere una visuale sul futuro e i progetti di coppia si faranno più nitidi e realizzabili, per i single ci saranno incontri inaspettati e amori corrisposti, nel lavoro si rinforza il coraggio di osare e si mettono in movimento proposte e conoscenze giuste.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti le Stelle, Marte di traverso porta a galla tutto quello che non sta funzionando soprattutto sul lavoro, nei sentimenti dovrete capire bene chi avete al vostro fianco mentre per i single si prevedono flirt, sul lavoro mettetevi in gioco.

SAGITTARIO: Settimana perfetta per capire chi avete accanto e se il rapporto con l’altra persona fa per voi e vi può aiutare a scoprire cosa fare, innamoramenti per i single mentre sul lavoro è previsto un buon riscontro tra performance, richieste e proposte.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale dal 3 al 9 novembre 2024: previsioni ultimi segni

CAPRICORNO: Sarete aiutati a tirate fuori il meglio che è in voi e negli altri e soprattutto avrete il via libera per indagare nei rapporti che non vi convincono fino in fondo, per i single può sbocciare un amore nelle amicizie mentre sul lavoro si parte al rallentatore.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale fino al 9 novembre 2024 svela che i vostri legami e soprattutto i rapporti sentimentali diventeranno più forti grazie alla fiducia ed al rispetto reciproco, per i single può sbocciare una more tra le amicizie mentre sul lavoro occhio ai collaboratori.

PESCI: Intriganti flirt per i single mentre sul lavoro ci saranno importanti traguardi da conquistare mentre per ora sarà meglio non mettere troppa carne sul fuoco perché si rischia di bruciare tutto. Questioni di cuore per il momento messe in stand-by.