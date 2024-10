L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 3 al 9 novembre 2024 è tratto dal magazine Oggi. Le previsioni del noto astrologo per la prossima settimana svelano che i segni saranno soggetti all’influsso di Marte e Venere. I due pianeti faranno in modo che Ariete migliori il rapporto con il partner e i figli mentre a Toro consiglia di non essere ingenui. Cancro dovrebbe evitare le polemiche ed infine il Leone dovrebbe stare attento ai raggiri. Vediamo nel dettaglio le previsioni da Ariete a Vergine per la prossima settimana.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, previsioni dal 3 al 9 novembre 2024: buone novità per Gemelli

ARIETE: La atmosfera si rilassa soprattutto per le questioni di cuore perché Marte molla la presa, la coppia si rinnova in progetti e complicità ed anche il rapporto con i figli migliora, per i single innamoramenti in vista mentre sul lavoro basi solide per un miglioramento.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, l’ingresso di Marte contro vi esorta a rivedere relazioni affettive e rapporti professionali, per scoprire dove si nascondono le criticità mentre i legami autentici saranno rinnovati nel lavoro scoprirete chi è pronto a manipolarvi e chi invece è davvero autentico.

GEMELLI: Le Stelle vi aprono gli occhi e vi invitano a cogliere l’attimo per ragionare sul da farsi, per i single sono previsti curiosi flirt, mentre sul lavoro ci saranno incontri, proposte e collaborazioni da valutare con la massima attenzione.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale fino al 9 novembre 2024: le previsioni CANCRO: Le stelle vi spingono a battervi per ciò in cui credete, non siate polemici o capricciosi anche se vi sentite trascurati o non valorizzati, nel lavoro cercate di individuare i progetti e le strategie migliori.

LEONE: L’oroscopo settimanale fino al 9 novembre 2024 riporta che Marte nel segno lascia ben sperare per le coppie ben assortite e vi farà capire, allo stesso tempo, su un legame non ha futuro, nel lavoro vi farete notare nei colloqui e sarete spinti a stringere nuovi collaborazioni.

VERGINE: La settimana vi può aiutare a scoprire se siete nel rapporto sentimentale, affettivo o lavorativo giusto o se dovete cambiare tutto per cercare di meglio, non siate ingenui e non fatevi ammaliare da proposte allettanti ma non raggiungibili, cercate di sciogliere i nodi delle matasse prima che si ingarbuglino di più.