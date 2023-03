Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Siamo entrati nel vivo di questi nuovi transiti planetari che cominciano a dare più forza ai loro influssi: Saturno in Pesci su tutti. Vediamo come procede, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 15 marzo 2023, tratto da Radio LatteMiele. Di seguito, le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo di Paolo Fox: giornata con due tendenze diverse per l’Ariete, il Toro ha una bella Luna in trigono alla sera

Ariete, una situazione astrologica particolare. Questo è un mercoledì che si divide in due, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: una prima parte attiva e la seconda un po’ meno. Certo è che tu in battaglia ci stai sempre, inutile nasconderlo. Quante cose ti sono state regalate nella vita e quante ne hai conquistate? Propendiamo per la seconda ipotesi. Sei sempre in partenza per vivere emozioni nuove: chi è solo, alla ricerca dell’anima gemella, avrà senza dubbio, la possibilità di fare incontri e anzi, forse qualcosa è già nato di recente.

Toro, più si avvicina maggio e meglio è, con l’ormai famoso Giove che dal 16 toccherà il tuo segno. Chi cerca un’ottimizzazione del proprio lavoro o un primo impiego si dia da fare! Perché è vero che le stelle sono dalla nostra parte, però poi bisogna anche aiutarle: il libero arbitrio vale sempre, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. La giornata di oggi è valida: la Luna, in serata, è in aspetto di trigono, quindi molto positiva. Inoltre, puoi proprio farti dei complimenti, soprattutto se sei riuscito a mantenere un rapporto di coppia che va avanti da tempo e che, ultimamente, ha creato più di un problema: non sono pochi i nati Toro che diverse volte si sono ripetuti di contare fino a dieci e di non agitarsi. Non è sempre stato facile mantenere la calma.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli recuperano nel pomeriggio, il Cancro comincia a sentire la positività di Saturno

Gemelli, giornata di recupero: non tanto al mattino, quanto nel pomeriggio. Tutti i Gemelli sanno che alcune situazioni stanno cambiando: detestate la monotonia, ma attenzione a non buttarvi in contesti troppo conflittuali, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, anche perché Saturno dissonante provoca una rinuncia alle ovvietà, la revisione di alcuni accordi e anche la necessità di essere molto sinceri con una persona che ha a che fare con l’amore o è di famiglia.

Cancro, ancora non c’è il bel cielo della seconda parte dell’anno, però una novità importante è già attiva: Saturno, dal 7 marzo, ha iniziato a proteggere i nativi del segno e quindi si muove qualcosa e ci sono voci di corridoio che dicono che ti contatteranno e avrai delle opportunità. Non c’è ancora nulla di concreto, però chi vuole investire in una futura attività, adesso ha delle direttive diverse rispetto al passato e si sente un po’ più sicuro. Diverso il discorso dell’amore, dove ancora vincono le diffidenze, però anche qui, l’Oroscopo di Paolo Fox invita alla pazienza, perché nella seconda parte di questo mese molte cose cambieranno e da domani in particolare, visto che Venere tornerà attiva.

