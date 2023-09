Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 settembre 2023/ Novilunio in Vergine che fa riflettere, la Bilancia è guerriera

Oroscopo Paolo Fox: giornate nì per il Leone che recupera domenica, la Vergine mette a fuoco le proprie esigenze

Leone, Giove contrario ti fa arrabbiare, soprattutto se ci sono delle persone che non ti seguono. Se hai un carico notevole da portare avanti o se sei un capo, senti la necessità di vincere delle sfide, però manca qualcosa: sicurezze e rapporti validi con chi ti sta intorno, perché non sono del tutto completi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Da domenica si recupera anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 settembre 2023/ Capricorno sempre al top e i Pesci affrontano venti impetuosi

Vergine, in questo momento importante si lascia qualcosa per ritrovare altro. Qui l’Oroscopo di Paolo Fox si rivolge soprattutto a chi ha un’attività in proprio: è probabile che ci siano delle proposte, quindi quali valutare come positive? Sicuramente quelle che non comportano troppo stress. I Vergine sentono l’opposizione di Saturno come una lotta che non finisce mai e i più stanchi sono coloro che non riescono a delegare qualcosa: forse hai capito che è tempo di fare altro e ritrovare un po’ di serenità, vuoi fare qualcosa che ti piace, ma poi ci sono troppi obblighi. Non siate troppo tristi per questo: ricordatevi che senza fare nulla non ci sapete stare e che spesso il migliore hobby per voi è proprio il lavoro. Se ci fosse qualcosa di più in amore non sarebbe male: a questo ci penserà ottobre, mese che vedrà l’ingresso di Venere nel segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 settembre 2023/ Sagittario top in amore e l'Acquario è nel caos

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia conflittuale ma di successo così come lo Scorpione

Bilancia, variazioni di lavoro, variazioni in famiglia, cambiamenti, ma anche piccoli o grandi successi. Marte nel segno vi rende dei guerrieri, pronti anche ad affrontare delle sfide pur di avere ragione o, quantomeno, pur di far valere le vostre opinioni. Questo è anche un problema, perché qualcuno non è d’accordo. Ricordatevi che la vostra idea di giustizia potrebbe non essere quella degli altri, quindi attenzione ai conflitti, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è tempo per recuperare ma attenzione al fisico che ha bisogno di cure.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 settembre 2023/ Il Leone attira anche opportunisti, lo Scorpione migliora

Scorpione, quando rimani da solo con i tuoi pensieri, non ti senti incrollabile, anche se agli altri vuoi dare un’immagine di forza e di successo che ti fa comodo mantenere. Tuttavia, queste piccole insicurezze vanno superate. Sappiamo che ottobre porterà un aspetto di Venere migliore, ma nell’ambito del lavoro c’è un bel punto interrogativo su tutto quello che stai facendo: nella migliore delle ipotesi, avrai successo, ma ancora non ci sono conferme, mentre nella peggiore, probabilmente hai apportato dei cambiamenti nella tua vita che ancora non hanno avuto esito. E l’amore dove sta? Riprenderà il più presto possibile, perché ottobre porterà un vantaggio, assicura l‘Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA