Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 agosto 2023/ Per Toro e Cancro le finanze sono un po’ critiche

Oroscopo Paolo Fox: un bel novilunio attende l’Ariete, il Toro oggi non è molto sereno

Ariete, visto che domani c’è questo novilunio sfruttiamolo già da oggi, perché comunque i pianeti sono dalla tua. Chissà quanti Ariete, in questi due giorni, hanno detto tutto quello che pensavano, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox, perché è probabile che siano tanti quelli che, ripartiti da zero, recuperando un lavoro nuovo o cercando nuove risorse, ora siano in attesa di una svolta. Se comunque, c’è stata una riconferma, questo è il periodo migliore per imbastire un nuovo progetto. Calme e sangue freddo in amore: da qualche tempo sei un po’ irruento e, non tutti, ma alcuni Ariete potrebbero avere due persone nel cuore oppure un ex e una novità. Bisogna cercare di fare chiarezza, pensando di calibrare alcuni conti e spese.

Toro, esistono delle problematiche di tipo economico, commerciali, nell’evoluzione di un’azienda oppure lasciti, proprietà e soldi che sono in ballo da giugno. Questo però è un periodo in cui tu devi solo definire una nuova rotta oppure un nuovo luogo dove svolgere il tuo lavoro. Le piccole perplessità possono già sparire dal 23 e ancora di più dalla seconda parte di settembre. Oggi non sei proprio tranquillo però e il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di stare accanto alla persona amata e, se vi sentite un po’ messi da parte, fate notare con delicatezza che anche voi avete diritto a un bacio.

Gemelli, oggi le stelle sono intriganti. Tutto è andato un po’ al rallentatore e c’è più tempo per riflettere: questo è il titolo delle vostre previsioni, già da qualche settimana. Nelle storie fragili, questo è un momento particolare, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, perché con Mercurio e Marte dissonanti, chi deve dire delle cose dovrà chiarire al più presto. Meglio ponderare la gelosia dal 17, però oggi abbiamo ancora una bella Luna e si può riflettere in maniera interessante su quello che si deve fare nelle prossime settimane.

Cancro, hai bisogno di qualche conferma in più e forse anche di qualche soldo in più, in particolare se hai tra i 30 e i 40 anni e da poco hai varato un progetto di coppia oppure hai delle spese per la casa. Chi ha chiesto un cambiamento, una miglioria o un nuovo lavoro, potrebbe essere, compatibilmente con le proprie capacità, accontentato, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo momento, senti che c’è una certa agitazione dentro di te, ma la giornata di oggi funziona.











