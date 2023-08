Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 agosto 2023/ Il Toro è vessato da questi pianeti che agevolano Ariete e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: Ariete favorito dalla magica triade di pianeti, il Toro ha una giornata “nì”

Ariete, oggi sei impetuoso, grazie a questi pianeti in Leone! Se qualcuno, nelle ultime 48 ore, ti ha fatto arrabbiare, fatti scivolare le cose addosso: con Sole e Luna favorevoli, puoi anche avere una bella idea o un’intuizione da sviluppare nei prossimi giorni. Questo Ferragosto nasce dalla tua parte e chi ha una bella storia d’amore potrà viverla al meglio, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, qualcuno dirà “che barba, che noia!” oppure, in questi giorni, potrebbe pensare a un Ferragosto più tranquillo vissuto qualche tempo fa. Non è una giornata propriamente “no”, però indubbiamente certe questioni pesano, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox. Con la fine di agosto e gli inizi di settembre avremo delle risposte, soprattutto per coloro che hanno avuto problemi economici o di lavoro. Comunque, questo Ferragosto che nasce in maniera particolare deve farvi allontanare dalle polemiche e anche dalla stanchezza: cercate di fare cose che non vi stressino.

Oroscopo Paolo Fox: sestile per i Gemelli, il Cancro pensi al lavoro ma anche all’amore

Gemelli, quante volte l’Oroscopo di Paolo Fox ha detto: “Amore: voto 8 e lavoro: 6 meno”? Spingiamolo questo amore, perché oggi con Sole, Luna e Venere in sestile (un aspetto buono), anche le novità possono essere importanti, i piccoli viaggi e le comunicazioni: anche le e-mail! Questi pianeti toccano il settore dei contatti, quindi anche un messaggino via social può essere utile, se c’è qualcuno che vi piace! In generale, non è escluso che tra oggi e domani possiate vivere una piccola sorpresa.

Cancro, è vero che è giusto pensare al lavoro, ma questo è il momento giusto per pensare al proprio cuore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, e soprattutto adesso nutrirlo di sentimenti importanti. Questa situazione astrologica, in realtà, non porta grandi cambiamenti a livello affettivo, però con stelle così importanti, si può già programmare una seconda parte dell’anno utile per il lavoro. Bisogna rivedere alcune collaborazioni: forse bisognerà lavorare con persone nuove, un nuovo gruppo, entourage, oppure stanno per essere messe in atto nuove strategie.











