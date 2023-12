Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 dicembre 2023/ Capodanno col botto per l’Ariete, crisi al termine per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete stia attento ad alcuni segni, redde rationem in amore per il Toro

Ariete, favoriti gli incontri, ma stai attento con Cancro, Bilancia e Scorpione, perché questi sono segni zodiacali molto suscettibili e, siccome sai che come Ariete non badi molto alla forma, perché sei molto diretto, rischi qualche collisione. Comunque, per i single, per i separati questo è un periodo molto importante e l’Oroscopo di Paolo Fox guarda già la giornata di Capodanno, che sarà molto bella! Quelli che hanno un amore sono invitati ad avviare un progetto per la fine dell’anno.

Toro, bene lasciare spazio alle emozioni, ma a quelle positive! Le persone che non sono state chiare con te, saranno messe in un angolo. Quest’opposizione di Venere in effetti porta dubbi in amore e nelle relazioni, in particolare se qualcuno ti ha promesso un qualcosa che non è stata mantenuto. Anche le coppie che hanno discusso durante l’estate o se c’è stato un problema di uno dei due: forse c’era l’impegno di non tornare a discutere delle stesse cose, di non fare più errori e soprattutto di cambiare? Se questa trasformazione non è avvenuta, allora sono guai, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, in amore c’è chi non la racconta giusta, però di recente, anche dal punto di vista lavorativo, ci sono stati dei veri e propri attacchi! Molti hanno vissuto delle tensioni tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre, con le cosiddette opposizioni planetarie che comunque sono ormai quasi sparite: i pianeti opposti veloci sono molto passeggeri, però non è escluso che, ancora in questo periodo, ci sia qualcosa da rivedere. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di organizzare un Natale tranquillo, perché è probabile che tanti debbano lavorare troppo e risolvere contenziosi, per cui sono un po’ sotto stress.

Cancro, se non subissi ogni tanto qualche sbandamento di umore, non saresti nato sotto questo segno zodiacale. Sappiamo che sei attraente proprio perché hai questa natura molto fragile ed evanescente che poi è quello che conquista la gente. Adesso Venere in aspetto interessante non può che coinvolgerti e questo fine settimana libera da qualche tensione, perché giovedì e venerdì non sono state proprio fantastiche, con la Luna opposta: entro domenica, si ritrova il buon umore, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.











