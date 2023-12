Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 dicembre 2023/ Ariete, ti vuoi sposare? I Gemelli sono sotto attacco

Oroscopo Paolo Fox: fiori d’arancio favoriti per l’Ariete, il Toro mette alle strette il partner

Ariete, sono giornate frenetiche e, anche dal punto di vista sentimentale, importanti. Una situazione di recupero che riguarda il fine settimana e che abbraccia le coppie che si vogliono bene e vogliono programmare qualcosa di importante per il 2024. È tempo di programmare il prossimo anno in maniera molto positiva, perché ci sarà un momento cruciale, tra maggio e giugno, per chi vuole fare “il grande passo”: è bene prepararsi per tempo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, un weekend di recupero per tutti quelli che, tra fine novembre e inizio dicembre, hanno vissuto una crisi d’amore. Un po’ di fatica c’è e attenzione alle spese per la casa. Forse manca qualcosa anche a livello sentimentale: Venere opposta può portare l’esigenza di stare accanto a una persona che apparentemente sfugge. Comunque i Toro, adesso, sono intransigenti al massimo, soprattutto con chi ha promesso e non mantenuto. L’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce soprattutto a quelli che hanno detto “cambierò, farò il bravo”: se un partner ha dato rassicurazioni e poi però non è stato ai patti sarà, in qualche modo, messo sotto torchio.

Gemelli, discutere con le persone, in questo periodo, non è la cosa migliore da fare, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. Molti Gemelli potrebbero obiettare che sono gli altri ad attaccarli: da un lato, questo potrebbe essere anche vero, perché Marte contrario parla proprio di tensioni. C’è un certo nervosismo nell’aria: i rapporti inutili, quelli che sono stati mantenuti in piedi da bugie e ipocrisie crollano, in questo momento! Anche a Gennaio andranno rivisti.

Cancro, questo è un buon cielo generale! Questo umore, vogliamo tirarlo un po’ su, frequentando gente nuova e facendo cose divertenti? Sei una persona molto sensibile e puoi cambiare umore dal mattino alla sera: non è sempre colpa tua se questo accade, però un po’ più di equilibrio ci vorrebbe, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Capricorno e Ariete sono i segni con cui la pazienza dev’essere doppia.

