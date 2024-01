Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 gennaio 2024/ Ariete e Cancro verso pianeti opposti: calma e sangue freddo

Oroscopo Paolo Fox: aumenta l’intolleranza nell’Ariete, il Toro non vuole sentirsi costretto

Ariete, più ci avviciniamo alla fine del mese e più diventerai intollerante: ci sono piccoli fastidi da risolvere in famiglia e forse persone che non hanno la tua stessa visione del futuro. Non c’è il rischio che i progetti si fermino, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che la seconda parte dell’anno è importante, però alcune persone attorno potrebbero “farti cadere le braccia”, nel senso che sono talmente contro, hanno sempre da ridire e, alla fine, possono portare più intralcio che vantaggio.

Toro, l’importante è che le persone intorno a te non siano imperative nei tuoi confronti, ovvero non ti costringano a fare quello che non desideri, soprattutto se, in questi giorni, ci sono delle problematiche di lavoro o legali. Evidentemente hai a che fare con chi vorrebbe che tu facessi per forza qualcosa di cui non sei convinto. I rapporti più conflittuali con lo Scorpione e il Leone. Per l’amore, ci vuole tanta comprensione, però l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che di fronte a un tuo punto di vista molto rigoroso, qualcuno scappi o faccia orecchie da mercante alle tue richieste.

Gemelli, puoi contare su mesi molto interessanti. Bisogna sanare una divergenza d’amore, in particolare per coloro che sono un po’ preoccupati per una persona di famiglia, che agli inizi di gennaio hanno dovuto affrontare un dilemma. Ovviamente, in questo periodo, se si mette in discussione un amore, si rischia anche di non uscire fuori da certi ragionamenti che sono più negativi che altro: se c’è una crisi di coppia va affrontata. Anche se c’è la volontà, ma qualcuno sfugge alle tue richieste, non bisogna comunque chiudere le porte, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che la fine gennaio e l’inizio di febbraio costituiscono una fase di osservazione e non di azione. Quando abbiamo dei pianeti che lentamente diventano opposti, fare le cose di fretta non va bene e soprattutto bisogna tutelarsi da qualche guaio che causano glia altri, come figli, parenti o persone che ti sono attorno. Nulla osta ad un buon benessere che sarà determinante nella parte centrale dell’anno, ma in questi giorni ti chiederai davvero cosa farai da grande, anche se grande lo sei. Per le riconferme, non pretendere tutto e subito!











