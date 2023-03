Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

La novità dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 16 marzo 2023, è l’ingresso di Venere in Toro. Chissà come si rifletterà questo cambiamento sui segni zodiacali: scopriamolo, grazie alle frequenze di Radio LatteMiele, per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: Luna nel segno per il Sagittario, il Capricorno l’avrà in serata

Sagittario, giornata migliore perché la Luna si trova nel segno e questo comporta un risveglio dell’emotività. Dovrai puntare sulla tua capacità di fare di più, ma non è il momento giusto per intraprendere nuovi progetti. Tu sai che, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, è probabile che la tua vita sia un po’ rimasta sconvolta dal nuovo transito di Saturno, il quale non provoca blocchi, ma cambiamenti anche a livello di riferimenti attorno a te: è chiaro che hai bisogno anche di un po’ di relax e di capire cos’è successo. Mettici tutto l’impegno e ricorri alle risorse nascoste che il tuo segno possiede, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox!

Capricorno, la Luna toccherà il tuo segno: oggi dal Sagittario va in Capricorno ed è come se stessi per arrivare alla meta. L’Oroscopo di Paolo Fox ti immagina come uno scalatore giunto alla vetta: c’è questa ferrata un po’ faticosa, ma la meta si distingue da lontano. Il grafico del grande cielo del 2023 porta proprio una sorta di grande affermazione a breve: qui dipende da quello che hai fatto nel passato e quello che cerchi può essere trovato, solo se ti sei dato da fare. Siccome però il Capricorno difficilmente resta con le mani in mano, la maggioranza sarà favorita. Premi in arrivo, se non sono già arrivati.

Oroscopo Paolo Fox: attenzione alle trasgressioni per l’Acquario, i Pesci vivono grandi emozioni

Acquario, una buona lucidità mentale contraddistingue le tue azioni, ma c’è da dire che dal punto di vista delle relazioni interpersonali, qualcosa sta cambiando: persino chi ha giocato a fare “la primula rossa” fino ad oggi, adesso vorrebbe avere maggiori sicurezze. Spuntano nuove emozioni nel tuo cuore, ma attenzione però a relazioni trasgressive o poco chiare, avere l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tu abbia una grande voglia di recuperare il tempo perduto: ogni amore è importante e tu stai cercando di vivere delle emozioni, delle sensazioni che avevi dimenticato. È molto importante avere al fianco una persona che consoli, ma attenzione a chi è troppo razionale e non capisce anche i tuoi sbalzi d’umore. Adesso è possibile che tu viva una grande emozione con lo Scorpione o il Capricorno, Non avere paura dei tuoi sentimenti, anche perché rischi di far star male anche chi vorrebbe da te delle conferme.

