Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 agosto 2023/ L’Ariete può rimettersi in gioco, parenti serpenti per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: vecchi trascorsi agitano l’Ariete, il Toro è in attesa di risposte che arriveranno grazie a Giove nel segno

Ariete, il biennio 2021-2022 è stato pesante e chi ha un sospeso di soldi e di lavoro dovrà trovare un po’ di tranquillità. Tuttavia, per l’Oroscopo di Paolo Fox, questo è un bel cielo, perché ritiene che le stelle portino giudizio e conferme. Se hai maturato buone conoscenze, interessanti condizioni lavorative, nel corso degli ultimi mesi, perché non rimetterti in gioco? Puoi pensarci da adesso: programmi confermati.

Toro, prima o poi arriverà una buona occasione, promette l’Oroscopo di Paolo Fox: molti fremono perché hanno in corso delle trattative, perché vorrebbero vedere risolti i problemi e, da maggio/giugno, sono in sospeso perché alcune questioni riguardanti soldi e proprietà sono da rivedere. Alla fine però, la cosa importante è stabilire delle priorità e avere Giove nel segno, come hai tu in questo periodo, significa possedere un certo potere e quindi sei tu che imponi, sei tu che decidi o quantomeno avrai più possibilità di azione.

Oroscopo Paolo Fox: problemi di coppia per i Gemelli, il Cancro parli prima del weekend

Gemelli, una giornata un po’ sottotono. Forse sei infastidito da alcune questioni che non vanno: ci va molta attenzione nei rapporti coi parenti. Per esempio, chi è fidanzato potrebbe innervosirsi se i genitori di uno dei due non sono positivi o comunque ci sono delle complicazioni che riguardano la famiglia. È molto importante accettare che nell’ambito del lavoro sono in vista dei cambiamenti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, puoi discutere e verificare le tue opinioni in amore, però sabato e domenica metti i remi in barca, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: se c’è qualcosa da dire, parla subito, perché altrimenti c’è il rischio di vivere un weekend un po’ agitato. Attenzione a chi ti mette contro qualcuno che ami per proprio vantaggio: bisogna essere molto positivi in un periodo come questo.

