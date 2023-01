Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Il lunedì l’abbiamo superato. Vediamo cosa ci riserva l’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze quotidiane di Radio LatteMiele, per la giornata di oggi, martedì 17 gennaio 2023. Ecco le previsioni per gli ultimi quattro segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: giornate impegnate ma monotone per il Sagittario, il Capricorno lotta per un grande obiettivo

Sagittario, se l’Oroscopo di Paolo Fox vi vede sottotono, questa settimana, è solo perché la vita scorre in maniera un po’ troppo monotona oppure ci sono troppi impegni che però non portano avanti nulla: il Sagittario vuole crescere nella vita, quindi una volta che ha raggiunto un traguardo, subito se ne propone un altro. Non ci dimentichiamo che Giove è in buon aspetto e qualcuno chiuderà l’anno con una bella novità. Non bisogna fermarsi proprio ora, anche se dalla prossima settimana, l’amore avrà bisogno di una revisione generale. Le giornate in arrivo saranno piene di cose da fare.

Capricorno, che i lavori siano pesanti, in questo momento, lo sa l’Oroscopo di Paolo Fox, perché ti sei prefisso anche di raggiungere un grande scopo. Le stelle possono aiutare, però anche noi dobbiamo fare le cose giuste: questa giornata può funzionare, ma i rapporti con alcune persone, come Scorpione e Pesci, dovranno essere rinnovati in maniera molto intensa. Le amicizie contano di più e febbraio potrebbe essere un bel mese per vivere delle sensazioni speciali.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario deve buttarsi nell’amore ma stare attento al denaro, i Pesci devono sviluppare un progetto e notare gli sguardi languidi

Acquario, queste sono giornate molto utili per i rapporti con gli altri, perché avere Venere nel segno è importante e, addirittura, domenica arriverà anche la Luna. Questo significa che il weekend andrebbe consacrato subito all’amore: tra sabato e domenica non saranno pochi i nati Acquario che vorranno vivere un sentimento a tutto tondo. Bisognerebbe avere più attenzione all’aspetto economico della vita, ma questo l’Oroscopo di Paolo Fox vorrebbe ricordarlo tutti i giorni a un segno zodiacale anche bravo ad amministrare le cose, però poi a volte si lascia andare ad uscite economiche non proprio indispensabili. Quindi, nelle coppie di lunga data, attenzione anche ai quattrini!

Pesci, questo è un buon momento per fare buoni progetti in vista del periodo primaverile, ma anche un po’ prima, perché sappiamo che Saturno entrerà nel segno agli inizi di marzo. Se hai paura che un contratto non si rinnovi o che ci siano dei problemi, cerca di fugare queste tensioni negative, perché già dal 27 avremo una Venere molto importante! L’Oroscopo di Paolo Fox vuol quindi dire ai Pesci che veramente manca poco ad una grande svolta, più o meno importante a seconda della persona che la vive, perché sappiamo che le stelle non portano a domicilio l’amore o la felicità, ma quando abbiamo un buon cielo, ci sono tutti i buoni presupposti per impostare qualcosa di importante. Se quindi avete in mente un progetto, sviluppatelo! Sarebbe il caso, per i cuori solitari, di analizzare bene quello che succede: potrebbe arrivare un’occhiata che potrebbe essere un’occhiata d’amore.

