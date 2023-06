Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 giugno 2023/ La Luna è nervosa per la Vergine e positiva per lo Scorpione

Sole, Luna e Mercurio in Gemelli: triplice passaggio di pianeti nel segno dell’allegria, del divertimento e della comunicazione. Una situazione ideale per il weekend, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 17 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. Le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone al top ma attenzione agli invisiosi, la Vergine ha la Luna dissonante

Leone, Venere e Marte nel segno ti consentono di acquistare potere e sei al centro di attenzione. Positivi i ruoli di comando, ma attenzione alle invidie! La serata promette bene, se si vuole decidere per un passo importante, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, la dissonanza della Luna porta un po’ di fatica e forse nervosismo. Per l’amore, se ci sono state delle perplessità, non è il caso di tornarci su, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. La Vergine pensa che anche l’amore funzioni meglio quando si hanno “le tasche piene” ovvero preferisce avere una situazione stabile sul lavoro e vuole delle conferme che adesso assolutamente bisognerà ritrovare.

Oroscopo Paolo Fox: giornata migliore per la Bilancia, lo Scorpione deve avere pazienza

Bilancia, questa giornata di venerdì è importante rispetto all’inizio difficile e faticoso della settimana. È bene esaminare tutto con attenzione: questo è un periodo utile e le prime schiarite cominciano a essere già visibili. Stringete i tempi se volete ottenere qualcosa, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Le relazioni interpersonali sono in crescita e già in serata è possibile che ci sia una buona notizia.

Scorpione, la Luna è buona per risolvere questioni personali. Questa è una giornata di rinascita, visto che gli ultimi due giorni sono stati un po’ pesanti. Sul lavoro, più che alla passione e al piacere, adesso dovresti occuparti della risoluzione di eventuali problemi rimasti in sospeso. Venere dissonante dice che vuoi mettere alla prova una persona: magari la ami tanto e proprio per questo motivo non capisci perché non ti conceda qualcosa. È un cielo che richiede pazienza, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox, ma dal punto di vista lavorativo ci sono anche delle opportunità: bisogna solo capire cos’è accaduto nel passato per evitare errori.

