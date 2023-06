Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 giugno 2023/ Tanti pianeti per i Gemelli e il Cancro migliora sempre di più

Sole, Luna e Mercurio in Gemelli: triplice passaggio di pianeti nel segno dell’allegria, del divertimento e della comunicazione. Una situazione ideale per il weekend, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 17 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. Le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete avrà qualcosa di più in amore, il Toro si farà sentire col partner

Ariete, giornata assolutamente attiva: abbiamo molti pianeti a favore. L’unico dato incerto riguarda la stabilità delle emozioni, perché quando l’Ariete è carico di voglia di fare, magari rischia di agire precipitosamente. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che chi cerca un amore e ha bisogno di conferme potrà regalare e regalarsi qualcosa di più. Nulla osta anche a cambiamenti che riguardano l’attività.

Toro, fermo restando che questo è un anno di grande importanza, questi sono giorni un po’ faticosi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, perché forse bisogna ricostruire la propria identità lavorativa (abbiamo Venere e Marte in aspetto particolare) oppure perché bisogna affrontare delle dispute, tra parenti e persone attorno, soprattutto se ci sono questioni di soldi in sospeso. Questo cielo è un po’ birichino quindi nei rapporti interpersonali, con i soci e un po’ anche in amore: ci sono dei Toro insoddisfatti che in questi giorni si faranno sentire con il partner.

Gemelli, avere tutti questi pianeti nel segno, Sole, Luna e Mercurio, non può che essere di buon auspicio, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, e soprattutto di grande interesse per tutti quelli che vogliono rimettersi in gioco e fare delle cose importanti. Anche parlare, dal momento che i Gemelli sono maestri della comunicazione e spesso, in questo settore hanno grande successo: è un periodo importante per agire.

Cancro, sta per arrivare un buona aspetto della Luna e pianeti che, in particolare domenica, regalano una bella notizia, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è chi è rimasto fedele alla persona di sempre o ha confermato un amore nato nei mesi passati: i sentimenti sono importanti e adesso bisognerà recuperare anche la voglia di fare. Nell’ambito del lavoro sei un po’ in sospeso, ma arriveranno delle buone notizie. Cerca di curare un po’ di più la forma fisica.











