Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 luglio 2023/ Giove nervoso per Scorpione e Leone

Oroscopo Paolo Fox: ai Leone serve cautela sul lavoro, mentre ai Vergine in amore

Leone, molti si occupano di voi, forse molti vi fanno anche delle richieste e secondo l’Oroscopo di Paolo Fox occorre distinguere tra quelle persone effettivamente frequentabili e quelle, invece, opportunisti che potrebbe essere meglio tenere in un angolo o dimenticare direttamente. Giove è nervoso, meglio non strafare, anche se da metà settimana un qualche riscontro potrebbe arrivare. I sentimenti, invece, ora sono molto importanti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 luglio 2023/ Il Capricorno dovrà fare dei tagli, viaggi ok per il Sagittario

Vergine, in questo momento occorre risolvere alcune questioni economiche, forse collegate alla famiglia e può essere che i rapporti tra genitori e figli abbiano bisogno di chiarimenti. A giugno nel lavoro c’è stata un’importante esitazione, o forse per qualcuno un cambio di ruolo, è come se in questo periodo navigaste a vista, cosa che non vi piace visto che di solito siete persone che tentano di dare spazio a progetti concreti. In questo momento secondo l’Oroscopo di Paolo Fox c’è bisogno anche di cautela in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 luglio 2023/ Leone Re dello zodiaco, la Vergine finalmente vede un po' di luce

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia ancora esuberanti, mentre gli Scorpione continuano le tensioni amorose

Bilancia, in questa giornata forse le piccole complicazioni vanno abbandonate. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox siete passati da un periodo, tra la tarda primavere e l’inizio dell’estate, eravate davvero giù di corda, forse avete anche pianto, ad un momento, quello attuale, in cui siete esuberanti. Per il lavoro a brevissimo vi attenderanno delle scelte di rilievo. Creativi ed artisti grazie a nuove ed importanti ispirazioni potrebbero a breve inaugurare qualcosa di nuovo.

Scorpione, se ci sono stati dei contrasti d’0amroe in questo momento non è difficile capire il perché guardando le stelle. Con Venere contraria e Giove irritante è normale sentirsi fuori posto, o chiedersi se in amore non serva maggiore serenità, contentezza, accordo e comprensione. Dal punto di vista economico e lavorativo vi apprestate a fare delle cose molto importanti, ma che comportano anche dei rischi. L’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce cautela se volete cambiare qualcosa, perché non tutto è possibile.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 luglio 2023/ Ariete e Toro hanno Mercurio alleato per risolvere problemi

© RIPRODUZIONE RISERVATA