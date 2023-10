Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 ottobre 2023/ Toro e Gemelli affrontano giornate di tensione

Oroscopo Paolo Fox:tre giorni di forza per l’Ariete, qualche polemica per il Toro

Ariete, questo cielo è veramente focoso e importante: matura buone idee. Tu hai già un buona grinta di nascita che viene ulteriormente potenziata da queste stelle. Guardando il cielo di mercoledì e giovedì, l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova “sul pezzo”, nel senso che sarai pronto a dire tutto quello che pensi. Una piccola incertezza riguarda le questioni finanziarie che bisogna affrontare con coraggio, soprattutto se riguardano questioni del passato.

Toro, non è escluso che questo sia un periodo estremamente faticoso, tra riuscire a fare tutto e mantenere la calma: davvero complicato. Se ci sono dei provocatori, andrebbero evitati, ma in questo momento, l‘Oroscopo di Paolo Fox ritiene che è difficile tenersi lontani dalle polemiche, perché tu stesso potresti attivarle se non ti senti supportato e coinvolto a sufficienza. In amore ci sono state delle difficoltà, ma le coppie fori lo saranno ancora di più: quando c’è un grande problema si vede la solidità di un amore. È proprio nei momenti difficili che, se due persone si amano, riescono ad avvicinarsi. Gli ex possono invece essere un problema.

Gemelli, che ci sia tensione è il leit motiv di questi giorni, tuttavia ci possono essere aperture professionali. Questo Saturno dissonante parla solo di ritardi e distrazioni: se quest’ultime sono maturate in amore, attenzione perché con Venere dissonante evidentemente qualcosa ancora non è chiaro, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, l’Oroscopo di Paolo Fox vuole vederti innamorato perché non solo quando senti battere forte il cuore stai meglio, ma anche perché riveli il tuo animo sensibile e sei pronto ad aiutare gli altri. I nativi del segno sono poeti, sognatori, romantici e anche, grazie a questa eccezionale fantasia, capaci di stare accanto alle persone che amano e di sorreggerle nei momenti difficili. Questo è un periodo di emozioni importanti.

