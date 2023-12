Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 dicembre 2023/ L’Acquario è instabile, i Pesci hanno Luna e Venere appassionate

Oroscopo Paolo Fox: arriva Venere e il divertimento per il Sagittario, il Capricorno può rivalutare un amore

Sagittario, molto presto Venere sarà nel segno e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tu abbia un entourage piacevole e un gruppo di persone che ti fanno divertire, così potrai organizzare al meglio le festività imminenti. È caratteristica del tuo segno l’ottimismo, con cui riesci a contagiare tutti quelli che ti stanno attorno. Cambio di scenario e di vita per qualcuno, in vista del 2024.

Capricorno, bene anticipare tutto quello che puoi o devi fare, altrimenti rischi di arrivare all’ultimo minuto e di non completare tutti i progetti che hai in mente. Le relazioni d’amore sono di nuovo efficaci: abbiamo visto che attorno ad ottobre c’è stato un momento di crisi e nervosismo e quindi adesso, se c’è la possibilità di ripensarci, nel caso tu abbia allontanato qualcuno, o semplicemente fare un incontro, non dire no! Per te conta molto il lavoro, ma anche i sentimenti hanno un peso, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, devi trovare un accomodamento, perché a volte sei troppo determinato, conservatore e vuoi tenere ciò che hai, mentre in altri momenti vorresti buttare all’aria tutto. Così si vive male, perché ci sono giorni in cui sei nervoso e altri in cui accetti quello che arriva. L’Oroscopo di Paolo Fox avverte che in amore potrebbero esserci troppe conflittualità, perché questo è un cielo che porta dei disagi.

Pesci, Venere è nel segno e la Luna è favorevole: queste sono ore importanti per dichiarare un amore, per incontrare una persona e dirle:”Sì ti amo, voglio stare con te”. Anticipiamo i tempi, visto che il mese di gennaio porterà una verifica, a livello emotivo e sentimentale, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche nelle coppie in cui c’è competizione, bisogna ritrovare un po’ di serenità. Progetti, novità, qualcosa si muove, grazie a questo cielo e alle prossime settimane.

