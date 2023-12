Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 dicembre 2023/ Bella Luna per il Sagittario e il Capricorno ha Giove e Saturno

Oroscopo Paolo Fox: Venere si avvicina al Sagittario, il Capricorno è sempre sostenuto dai pianeti

Sagittario, oggi hai una buona Luna favorevole! Quelli che hanno chiuso una storia possono sperare in qualcosa di più e queste speranze non sono vane perché Venere, dalla fine del mese, entrerà nel segno. Questo cielo porta una visione di tutte le situazioni diversa rispetto al passato: cerchi solidità in amore, nelle amicizie e nell’ambito delle amicizie, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, tu che ami costruire giorno dopo giorno il tuo successo vedrai che i risultati non mancheranno. La prima parte dell’anno è decisamente più interessante, perché continua ad esserci questa doppia forza di Giove e Saturno, ed è utile in questo periodo fare progetti di lavoro. In amore, chi ha vissuto una delusione, tra settembre e ottobre, e poi ha pensato che fosse meglio abbandonare il campo, potrebbe ripensarci, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: questa è una Venere importante che suggerisce anche armistizi. Progetti per la casa.

Acquario, queste stelle ti vogliono libero da tensioni e preoccupazioni, peccato però che tutta questa libertà, al momento, non si possa avere, con Giove contro. La Luna nel segno porta una certa elettricità, per cui questo è un fine settimana in cui dovrai riposarti e cercare di stare sereno, in vista di un prossimo periodo che porterà molto di più, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Per esempio, l’amore in questi giorni è sottotono, ma da fine mese si recupera. C’è chi è lontano e magari vedrà il partner più in là oppure chi deve risolvere una piccola crisi.

Pesci, è un grande cielo quello del 2024 che ti vedrà protagonista, però alcune scelte si possono fare già da ora e alcune decisioni possono essere prese in questo periodo. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è quello di far passare giornate agitate, soprattutto momenti in cui hai voglia di buttare tutto all’aria: capita perché sei una persona molto sensibile e recettiva e, quando c’è qualcuno che ti fa arrabbiare, reagisci in maniera molto impulsiva. La giornata di oggi consiglia di recuperare un sentimento.











