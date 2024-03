Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 marzo 2024/ Non tutto il male nuoce per il Toro, emozioni al top per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: ritardi per l’Ariete, il Toro chiude e apre a mnuove prospettive

Ariete, la settimana non inizia proprio al top, ma solo perché hai tante cose da fare e oggi il tempo non ti appoggia: ritardi in vista! L’amore sarà invece ottimo andando verso aprile: hai già idea romantica con qualcuno che ti piace? Ci sono infatti stelle eccellenti per organizzare matrimoni e convivenze, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, si lotta e si volta pagina. Tanti Toro potrebbero già aver guadagnato qualcosa, mentre altri dovranno risolvere problemi che però appariranno diversi tra qualche mese, perché porteranno anche delle buone occasioni, decisive per la propria storia personale. Quando i nodi vengono al pettine, è perché la soluzione è vicina, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: sentimenti in confusione per i Gemelli, il Cancro

Gemelli, sei assediato da Venere fino al 5 aprile: i sentimenti non sono chiari ed è possibile che nelle ultime settimane siano saltate alcune certezze. I Gemelli che amano vivere sempre con una certa leggerezza, forse, in questo periodo, sono un po’ accigliati. Aprile sarà un mese liberatorio, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, la Luna è nel segno: emozioni al top e tante opportunità. Evita inutili malinconie e pessimismo su ciò che vivi in amore, perché tutto può essere migliorato, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Se invece sei appagato in coppia, potrai fare dei bei progetti per quest’estate.

