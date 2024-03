Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 marzo 2024/ L’Ariete è carico ma impulsivo, cielo duplice per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deve stare attento all’impulsività, il Toro rivoluziona la sua vita

Ariete, il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di chiudere questioni rimaste in sospese entro stasera, se riguardano la famiglia. Aprile in arrivo garantirà successi: sei molto ambizioso, ma anche impulsivo e il rischio è di commettere errori. L’amore e il sesso saranno al centro del tuo cielo, da adesso fino alla fine di Aprile.

Toro, sei reduce da una fase difficile, ma molto importante. Il leit motiv di Giove è: devi cambiare tutto della tua esistenza. In alcuni casi ci saranno anche trasferimenti e nuove collaborazioni. Ma l’effetto di tutto questo è di creare occasioni in più. Rimangono ancora un po’ in bilico i nativi del segno con ascendente Scorpione e Capricorno, Dopo il 22 marzo, un accordo sarà possibile, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, questa giornata è favorevole se devi avere una discussione in amore. Le relazioni molto in crisi però potrebbero risentire degli effetti di Venere opposta in modo significativo: la cautela è d’obbligo, in questo caso, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. Se sei intenzionato a proseguire un rapporto perché ci tieni, rimanda le discussioni a dopo il 7 aprile, se invece vuoi chiudere tutto, è il momento giusto per farlo.

Cancro, Venere ti addolcisce e ti incoraggia a vivere l’amore. A volte per paura di soffrire abbiamo paura dei sentimenti, così rinunciamo e pensiamo di stare bene da soli. Non è così! Non ci si annoia con le relazioni in genere, a meno che non tu non stia chiuso in casa. Ci saranno grandi cambiamenti, da qui a maggio, che interesseranno ogni sfera della tua vita, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

