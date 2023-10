Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 ottobre 2023/ L’Acquario non pensa all’amore e i Pesci migliorano sempre più

Oroscopo Paolo Fox: tutto cambia o dev’essere cambiato per il Sagittario, il Capricorno condivida i propri progetti e intenzioni

Sagittario, una settimana propositiva per recuperare anche tensione dal punto di vista fisico che c’è stata intorno all’11 di questo mese. Per vari motivi, organizzativi o aziendali, alcuni riferimenti sono cambiati: lo dice Saturno. In alternativa puoi essere tu stesso a voler cambiare qualcosa nella tua vita. C’è da dire che in amore sei un po’ critico con tutti e forse anche con te stesso: l’importante è evitare scontri. Attenzione a Vergine e Gemelli, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, questo è un cielo molto interessante. Quando abbiamo un buon oroscopo non è che le cose importanti e le soddisfazioni ci vengono recapitate a domicilio: siamo sempre noi che dobbiamo agire. Ecco perché l’Oroscopo di Paolo Fox dice ai Capricorno che hanno temperamento, testardaggine e buona volontà: lasciate aperte le porte al destino! Se c’è un amore che vi interessa o una persona che può anche aiutarvi a completare un progetto, condividete tutto quello che avete in mente. Siete rigorosi nelle vostre scelte e lo sarete ancora di più in amore.

Acquario, vivi una situazione altalenante solo perché sei incerto se fare o non fare una certa cosa. Arrivano giornate efficaci, ma il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è: meglio evitare contrasti perché, in questo periodo, le piccole e grandi polemiche sconvolgono la vita di chi, soprattutto durante l’estate, ha messo in discussione un amore. Stelle migliori per i sentimenti, ma c’è da dire che in questo momento sono altri i problemi che occupano la mente dell’Acquario: la casa, i soldi e anche nuove strategie da attuare nell’ambito del lavoro.

Pesci, tieniti lontano dai fastidi e anche dalle persone fastidiose: in questo periodo avresti bisogno di circondarti di gente positiva e ottimista. Quelli che hanno un'attività che consente di guadagnare a chiamata o a provvigione o vogliono ricevere consensi avranno molto di più dopo il 23 e l'Oroscopo di Paolo Fox ritiene davvero che questo è un cielo che, entro la fine dell'anno, permetterà di tornare a fare grandi cose. Saturno nel segno può











