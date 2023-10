Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 ottobre 2023/ L’Ariete si è scocciato di qualcuno, gelosie per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete fa tabula rasa di alcuni rapporti, il Toro ha un bel cielo

Ariete, il desiderio di fare e di metterti in gioco è sempre altissimo, ma è anche vero che adesso potresti fare piazza pulita di alcuni rapporti che non ti interessano più: quando tu dici basta, è basta. C’è anche il dentino avvelenato nei confronti di persone che, nel passato, ti hanno creato qualche problema. Tu non risparmi critiche o accuse anche nei confronti id te stesso. Forse ti sei pentito di qualche gesto plateale o azzardato compiuto negli ultimi tempi, soprattutto negli ultimi due anni. Dal punto di vista economico ci vuole ancora prudenza, ma in amore l’Oroscopo di Paolo Fox incita a lanciarsi in pista.

Toro, questa bella posizione di Venere unita a quella di Giove e Saturno ti dà una forza eccezionale e quindi è normale che arrivi a casa esausto, perché ci sono troppe cose da tenere sotto controllo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: la famiglia, la casa, il lavoro, il denaro e forse anche qualcuno che ti ha dato, non volendo, dei grattacapi. In qualche modo bisogna andare avanti: alla fine di questo mese, già dalla prossima settimana, se ci sono delle questioni di lavoro che no vanno, andranno affrontate, magari con una riunione, per capire cos’è necessario fare e cosa prorogare o bloccare.

Gemelli, c’è del nervosismo in questo cielo. Tu sei una persona molto particolare, esuberante e creativa: se questa creatività non riesci a viverla al meglio, se tutto ti sembra troppo monotono e persino i rapporti interpersonali diventano sempre uguali al giorno prima, è normale che tu cerchi un’evasione. Chi è occupato dal mattino alla sera dovrebbe trovare un po’ di tranquillità, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro l’Oroscopo di Paolo Fox parla di un ritorno delle emozioni, perché dopo il 23 avremo molti pianeti a favore. Nel tuo caso, questi pianeti sono molto importanti in particolare se hai un’attività creativa o se vuoi sviluppare un amore. Se una storia non è più come prima, se ne può parlare: qualcuno però volterà pagina. Attenzione alle gelosie eccessive!

