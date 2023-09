Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 settembre 2023/ Occhio alle imprudenze, Ariete! Più serenità per il Toro

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete dosi bene le energie, il Toro ha un cielo risolutivo

Ariete, il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di non fare il passo più lungo della gamba. In questi giorni, è vero, sei irrefrenabile, ma Marte in opposizione mette in guardia dalle imprudenze! Quando esci di casa, controlla di avere tutti i documenti, di non dimenticare la patente, per esempio. L’amore promette bene, ma anche qui non bisogna andare di corsa. I cuori solitari dovrebbero vivere le relazioni giorno per giorno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 settembre 2023/ Il Capricorno e i Pesci oggi cerchino un po' di relax

Toro, si ritrova la voglia di amare e questo cielo con Giove e Mercurio in buon aspetto aiuta. Molti ti attaccano ed è possibile che in certi momenti ti senta solo ad affrontare alcune problematiche: se qualcosa non ti sta più bene, nulla ti vieta di dire no, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo momento l’ottimo aspetto di Giove e Saturno permette di risolvere problemi di carattere legale e pratico. Piano piano recuperi serenità interiore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 settembre 2023/ Venere consola i Gemelli e il Cancro ha un weekend nervoso

Oroscopo Paolo Fox: una spina è nel fianco dei Gemelli, il Cancro riparta e dimentichi il weekend

Gemelli, in questi giorni ci sono troppi pensieri. Forse hai accettato e stai portando avanti impegni di rilievo, ma questo Saturno dissonante dice che dentro di te c’è qualcosa che non va: forse c’è un carico emotivo e familiare particolare e bisogna capire se per caso manca un sostegno. Questo lunedì promette comunque di essere una giornata buona per amare, annuncia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, se ti sei sentito attaccato ingiustamente ed esci da un fine settimana nato con la Luna storta, in cui qualcosa non è andato bene, oggi volta pagina e ricorda sempre che se si è chiusa una porta, si aprirà un portone. Pensare sempre a quello che non va è sbagliato, per l’Oroscopo di Paolo Fox, e in questo momento sarebbe opportuno scaricare i pensieri negativi e pensare al successo personale.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 settembre 2023/ Vergine senza tregua e Bilancia sollecitata da Luna e Marte

© RIPRODUZIONE RISERVATA