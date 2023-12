Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 dicembre 2023/ Il cielo di Gemelli e Cancro si apre in positivo, ma che fatica!

Oroscopo Paolo Fox: irruenza da contenere per l’Ariete, il Toro battibecca col partner

Ariete, qualche piccola incomprensione tra figli, fratelli, parenti, genitori e figli: attenzione in casa! Per il resto, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia calma e sangue freddo. Forse questo martedì rivela una natura impetuosa, tipica del segno, ma che, in qualche modo, va tenuta sotto controllo. Non bisogna incalzare troppo il partner con richieste particolari.

Toro, qualche piccolo fastidio c’è, d’altronde Venere opposta chiede attenzione in amore e nelle relazioni interpersonali in genere, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. È possibile, in questo periodo, essere in divergenza d’opinione con il partner, anche per motivi banali: per questioni di soldi o perché si è impicciato di cose che non doveva osservare, controllare. Il Toro ci tiene alla propria autonomia, ma ora non bisogna esagerare con gli atteggiamenti troppo critici.

Gemelli, si apre una stagione di grande importanza per il tuo segno, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Sembra una meta lontana giugno 2024, ma i mesi passano in fretta e quindi, se qualcuno ha cercato di attaccarti nel passato, probabilmente già non c’è più traccia della tensione vissuta. In amore, bisogna solo capire cosa si desidera fare: se c’è un nodo al pettine, meglio sbrogliarlo subito, piuttosto che aspettare fine mese.

Cancro, Luna attiva! Anche a costo di una grande fatica, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox stai andando avanti, stai crescendo, stai creando basi migliori alla tua esistenza e il 2024 sarà un anno decisivo proprio per la riuscita e addirittura saranno due gli anni importanti. Chiaramente bisogna capire da dove si parte: i più giovani dovranno fare un po’ di praticantato, mentre quelli che hanno già un buon progetto in mente non dovranno fare altro che giocare una partita che sarà vinta con buone carte e buone opportunità. L’amore torna protagonista.

