Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 dicembre 2023/ Il Leone fatica in amore, mentre lo Scorpione vola con il cuore

Oroscopo Paolo Fox: il Leone glissi in amore, la Vergine vuole cambiare vita

Leone, sembra una giornata un po’ pesante e carica di cose da fare, però questa sera sarebbe il caso di evitare polemiche in amore. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è che, se c’è qualcosa che non va in casa, anziché mettersi a cavillare, aspettate la fine del mese, quando Venere tornerà attiva. Se ha un senso l’astrologia, è proprio quello di suggerirti quando è ora di agire e quando è il momento di restare un po’ in un angolo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 dicembre 2023/ Finalmente l'Acquario riparte e i Pesci sono primi in classifica

Vergine, hai tante cose da fare. La domanda “cosa farò da grande”, che spesso sono i più giovani a porsi, ora potrebbe assillare persino le persone più grandi, perché stanno cambiando non solo le geometrie planetarie, ma anche i riferimenti. Chi ha un dubbio di lavoro deve chiarire tante cose! I primi mesi del prossimo anno saranno importanti a riguardo: lascia passare più tempo. In amore, ci vuole più costanza, ammonisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 dicembre 2023/ Il cielo di Gemelli e Cancro si apre in positivo, ma che fatica!

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve dimenticare, lo Scorpione ha un cielo incredibile per l’amore

Bilancia, Sole e Marte in aspetto interessante: stato di forza, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Estate un po’ polemica, quella trascorsa da qualche mese: ha lasciato traccia nel tuo cuore e dubbi nella tua anima? Cerca di stare meglio. Puoi ritrovarti piacevolmente in compagnia.

Scorpione, non sono pochi gli impegni che devi portare a termine. Forse manca un po’ di incentivo amoroso, ma Venere nel segno porta conferme e rappresenta la voglia di uscire da un periodo pesante e di incontrare persone intriganti. Coppie più fortunate e cuori solitari pronti all’azione: oggi e domani, buona carica, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, settimana dal 18 al 24 dicembre 2023/ Pesci fortunatissimi, problemi per Ariete, Cancro..

© RIPRODUZIONE RISERVATA