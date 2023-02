Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Sempre più vicini ai movimenti astrali di Venere e Saturno: la prima cambierà transito già da domani. Vediamo cosa ci rivela l’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, domenica 19 febbraio 2023. Dalle frequenze di Radio LatteMiele, registriamo le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è un treno in corsa, il Toro è alla resa dei conti

Ariete, è arrivato il momento di parlare chiaro. Non che nel nel passato ci siano state delle bugie, perché se c’è un segno diretto è proprio l’Ariete, tuttavia, per prudenza e per evitare complicazioni, anche gli Ariete più diretti si sono fermati. Ora però è difficile fermare questo segno che è come un treno in corsa e travolge, in maniera positiva, tutto quello che incontra. L’Ariete deve anche pensare a questo treno come a una sorta di trasporto di tutte le persone, le motivazioni e i progetti che sono più importanti. Qualcuno è sceso, nelle fermate 2022, ma sono state persone necessarie per ripartire con più agilità, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Toro, sempre più chiare le tue idee e qui arriva veramente il momento della resa dei conti: tutti quelli che non ti capiscono e sono lontani dalla tua percezione della realtà, in questo momento sono messi alla corda. Tanto più se ci sono problemi di soldi o questioni riguardanti al casa: non puoi caricare tutti i problemi sulle tue spalle e avresti bisogno di più collaborazione. Ci sono buone stelle, ma devi trovare buoni amici, amanti e amori, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli si leccano le ferite di una settimana non facile, il Cancro non deve essere geloso

Gemelli, non possiamo dire che questa sia stata una settimana da incorniciare sul calendario, quindi è probabile che, in questa giornata di domenica, facendo il conto degli ultimi sette giorni appena trascorsi possa sentire più disagi che altro. In realtà bisogna revisionare alcune carte e limitare le spese: è l’effetto di un Saturno che, dal 7 marzo, invita tutti quelli di questo segno zodiacale, a pretendere qualcosa di più. Pensiamo per esempio a chi non ha avuto un incasso, a chi deve protestare o aprire una vertenza. L’Oroscopo di Paolo Fox però vuole spendere due parole per le coppie: questo è stato un mese che ha portato delle lontananze e spera che proprio da oggi, e ancora meglio da domani, ci sia qualcosa di più. Infatti, lunedì porterà un nuovo transito di Venere, più attivo.

Oroscopo Paolo fox di oggi 18 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Cancro, non è un cielo ideale per i sentimenti, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox, e questo anche se hai a che fare con una persona che ami profondamente. Alcuni lavorano troppo e non hanno tempo per amare e poi se c’è la gelosia che entra di soppiatto, forse bisogna portare qualche emozione in più, ma anche essere cauti, se ci sono problemi seri. Questioni riguardanti il denaro dovranno essere affrontate al più presto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA