Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sempre più vicini ai movimenti astrali di Venere e Saturno: la prima cambierà transito già da domani. Vediamo cosa ci rivela l’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, domenica 19 febbraio 2023. Dalle frequenze di Radio LatteMiele, registriamo le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha tante occasioni da sfruttare, il Capricorno ha concluso degli esami faticosi con successo

Sagittario, devi scegliere cosa fare e l’Oroscopo di Paolo Fox afferma che per molti, con Giove in trigono e, proprio in queste ore, in particolare da domani, con una splendida Venere, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. Considerando anche il fatto che il Sagittario, nella maggioranza dei casi, non è certo il tipo che si tira indietro: più emozioni vive e meglio sta! Addirittura a volte cerca anche emozioni in altri ambiti, in altre città, facendo anche cose diverse rispetto al passato. Le emozioni contano e si risvegliano da domani.

Capricorno, l’Oroscopo di Paolo Fox pensa a te e gi vengono in mente gli scalatori. Con quello che stai vivendo, un’arrampicata comporta inevitabilmente fatica, però se si è accorti e bravi, quando si arriva alla vetta si ottiene una grande soddisfazione. Quest’immagine aderisce perfettamente alla situazione che stai vivendo. Si era detto “prima parte dell’anno un po’ sacrificata, ma anche con grandi premi” ed è così, guardando a come stavi all’inizio della settimana scorsa. Gli esami sono sempre difficili da superare, però una volta che sono finiti, se si ottiene un buon punteggio, si rimane contenti. Eventi da pianificare.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario si aspettava forse qualcosa di più, i Pesci chiudono una settimana faticosa

Acquario, questa Luna tocca il segno e ti rende forse un po’ troppo stravagante. Domenica che rilascia belle emozioni, qualcosa di bello potrebbe essere già capitato nel lavoro, ma forse sei insoddisfatto perché pensi che avresti dovuto ottenere qualcosa di più. Bisogna parlare prima di maggio: chi ha un contratto in scadenza, chi ha fatto bene il proprio lavoro, riceverà una buona conferma. Il desiderio di variare non deve incidere troppo nei rapporti sentimentali che risentono solo di un po’ di noia. L’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che per te il vero amore è anche la più grande amicizia.

Pesci, questa è una settimana che si è rivelata faticosa. Siamo arrivati alla fine, è domenica, e quindi se c’è una cosa che non sopporti dilla, parla. L’Oroscopo di Paolo Fox vuol ricordare a tutti coloro che pensano di avere un ruolo non ben definito e hanno paura che cambi qualcosa, nei prossimi mesi, che qui arrivano semmai delle certezze: anche chi dovrà lasciare una situazione, guadagnerà più tranquillità: si cade in piedi. In amore, c’è bisogno di chiarezza e la giornata aiuta a essere molto più espliciti, anche nelle proprie richieste.











