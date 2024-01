Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 gennaio 2024/ La fine del mese è cruciale per Ariete e Cancro

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deve razionalizzare gli impegni, il Toro è attaccato

Ariete, certo che in questo periodo di cose da fare ne hai tante, ma dovresti mettere in ordine le priorità, perché altrimenti si rischia di fare confusione. Una confusione che, con la fine di questo mese di gennaio potrebbe portare un limite alla tranquillità. Fine dicembre, fine gennaio e fine febbraio, per questo segno, sono periodi particolari in cui si deciderà cosa fare in vista del futuro, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Comunque, svolte in positivo, nella maggioranza dei casi. In amore, ci vuole un po’ di prudenza.

Toro, la cosa interessante è che riesci ad essere sereno anche nella bufera, perché, in questi giorni, non tutto è chiaro. Anche se non è arrivato il massimo, l’importante è stare bene, anche in amore e nelle relazioni. Qualche discorso di soldi è da sanare, ma per l’Oroscopo di Paolo Fox, da dicembre, alcune questioni di lavoro sono tornate alla ribalta. Attenzione agli attacchi, diretti o indiretti.

Gemelli, speriamo che tu abbia una persona da amare e che tu abbia dei riferimenti sentimentali importanti, ma che soprattutto nulla abbia creato disagi eccessivi. Rispolverando le stelle di inizio gennaio, l’Oroscopo di Paolo Fox ti ha visto un po’ in difficoltà, come agli inizi di novembre. Bisogna quindi capire se una relazione è ancora di riferimento oppure no.

Cancro, un certo nervosismo di base è inevitabile, perché l’Oroscopo di Paolo Fox preannuncia che alla fine di gennaio avremo molti pianeti opposti. Forse bisogna disfarsi di qualche inutile legame che fa soffrire o che comunque non regala tanta serenità. Con un briciolo di pazienza in più, le soddisfazioni non mancheranno, ma attenzione nei rapporti con Ariete e Bilancia.

