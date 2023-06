Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 giugno 2023/ Sagittario in amore, rivoluzione per Pesci

Non può mancare anche oggi, lunedì 19 giugno 2023, l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Le previsioni per questo nuovo inizio di settimana sono state annunciate come di consueto sulle frequenze di Radio LatteMiele. In questo approfondimento scopriremo quelle che riguardano i nati sotto i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: buon momento per il Sagittario, Capricorno in difficoltà

Sagittario, è un momento di affermazione per l’amore. Il concetto è esteso anche alle amicizie, agli incontri e agli accordi. I cuori solitari, dopo un lungo periodo di attesa e revisione, potrebbero concedersi con più serenità entro la fine dell’estate. È la stagione migliore per rilassarsi, parlare di sentimenti e stare accanto alle persone care. È secondo l’oroscopo di Paolo Fox un momento molto utile anche per il lavoro, seppure con dei ritardi. Saturno dissonante porta la necessità di fare le cose con calma. Non manca però la volontà di farsi notare.

Capricorno, c’è una Luna strana. Non è il caso di mettersi a cavillare. La settimana passata ti ha visto molto impegnato, soprattutto per mettere a posto gli incontri e le situazioni di lavoro. Navighi a vista, nonostante vorresti avere tutto sotto controllo e programmato. Devi stare un po’ in campana, perché all’ultimo minuto capita il problema e devi risolverlo. È un periodo molto caldo per i sentimenti e importante per le relazioni.

Oroscopo Paolo Fox: tempo di relax per Acquario, cambiamenti per Pesci

Acquario. Andare in vacanza, allontanarti dalle consuetudini e cercare delle soluzioni è molto importante adesso. Puoi decidere autonomamente cosa fare, ma attenzione perché sono settimane di scontri. Nel lavoro c’è qualcosa da chiarire, talvolta anche delle piccole tensioni in amore e in famiglia. È importante evitare qualsiasi tipo di diffidenza, si perderebbero delle occasioni. Non bisogna però neanche lasciarsi andare a situazioni un po’ troppo esasperate. Controllo è la parola d’ordine secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, vivrai giorni di grande importanza. C’è uno stato di consapevolezza maggiore. In molti non vogliono più vivere in un certo modo, sognano di cambiare radicalmente. Accettare un invito fuori dal solito ambiente potrebbe essere una scelta giusta. Soprattutto dopo un periodo di crisi o separazione. In arrivo ci sono delle buone novità. Saturno nel segno ha il potere di spazzare via molte ambiguità. Da un po’ di tempo sei diventato più drastico nei giudizi e anche le persone attorno a te se ne sono accorte.











