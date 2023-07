Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 luglio 2023/ Luna e Venere favorevoli al Leone, mentre lo Scorpione lotta

Oroscopo Paolo Fox: il Leone non deve avere fretta, la Vergine trova soluzioni

Leone, Luna nel segno, Venere splendida e a breve avremo anche il Sole nel tuo spazio zodiacale: cosa volere di più? Questo è un cielo che ti trova protagonista! Proprio per questo motivo però, tu vuoi ottenere risultati immediati: non puoi piacere a tutti e Giove dissonante parla di qualche insicurezza nel lavoro. Se non riesci a fare una cosa oppure sei stato in qualche modo in condizione di non fare più un certo lavoro, non te la prendi con te stesso, ma con chi non ti ha capito. L’amore può essere veramente importante adesso e anzi l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che ci sia veramente una persona al tuo fianco che ti dia manforte.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 luglio 2023/ "Nessuno mi può giudicare" dice l'Acquario, novità per i Pesci

Vergine, periodo importante anche se, tra aprile e giugno, è successo un po’ di tutto. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che, in questo momento, non pensavi di fare quello che stai facendo: a gennaio avevi altre idee per la testa. Decisioni da prendere a partire dalla seconda metà dell’anno e questo Saturno in opposizione rende la tua vita come una partita a scacchi, in cui ogni mossa va studiata con attenzione, perché c’è un ipotetico avversario che sta sempre lì a controllare quello che fai. Soluzioni dietro l’angolo per una questione di contratti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 luglio 2023/ La Luna è ottima per l'amore dei Gemelli, il Toro è ancora teso

Oroscopo Paolo Fox: Venere supporta la Bilancia, lo Scorpione discute

Bilancia, siccome gli ultimi giorni sono stati di nuovo faticosi, l’Oroscopo di Paolo Fox spera che non si torni a quello stato di tensione che c’è stato all’inizio dell’anno. Per fortuna Venere è favorevole: quando abbiamo un momento difficile, capiamo chi sono le persone che ci vogliono davvero bene. Ora dipende dalle singole capacità di azione ma, senza spingersi troppo oltre con l’entusiasmo, l’Oroscopo di Paolo Fox considera questo periodo come di recupero. Fisicamente avrai bisogno di un po’ di tempo per stare meglio.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 luglio 2023/ Grandi progetti ancora in embrione per Sagittario e Capricorno

Scorpione, i nativi del segno che hanno delle responsabilità sono tanti e non sono pochi quelli che si confronteranno anche con persone legate al passato: ecco perché in questo periodo un po’ faticoso c’è chi potrebbe vivere, a livello sentimentale, uno sbandamento. Si discute anche per motivi banali: prima di arrivare a conclusioni un po’ troppo drastiche, meglio riflettere bene, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA