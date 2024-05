Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 maggio 2024/ Una Luna molesta per i segni di terra e fuoco: relax!

I segni di terra e di fuoco patiscono ancora questa Luna in Bilancia: il consiglio è di rilassarsi, soprattutto per Toro e Capricorno. Mercurio tocca il campo dei soldi, per Vergine e Ariete e il Sagittario è un po’ in confusione sull’amore.

Oroscopo Paolo Fox: relax per il Toro, la Vergine stia attenta alla fine di maggio

Toro, rilassati, se puoi, questa domenica. Mercurio nel tuo degno dallo scorso mercoledì rappresenta il bisogno di rivedere alcuni conti. Avrai tempo tutto giugno per sistemare le cose. Tra poco, Giove uscirà dal segno e l’Oroscopo di Paolo Fox più volte ha dato un’interpretazione precisa: ha dato solidità a ciò che era importante, ma ha cancellato persone e situazioni che non funzionavano più. L’esito è comunque positivo, perché tra poco molti Toro saranno contenti di non avere più a che fare con certi soggetti. A volte il destino è un po’ crudele, ma un cambiamento anche drastico può essere anche in positivo: abbi fiducia perché ci saranno belle novità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine. L’Oroscopo di Paolo Fox ti mette in guardia: tra la fine di maggio e i primi di giugno, se ci sono dei sospesi in campo finanziario o legale torneranno a galla oppure tornerà un rompiscatole, per invidia. Tra il 20 maggio e il 15 giugno usa cautela in tutte le tue azioni. Sei propenso ad accogliere le responsabilità, ma ti aspetteresti un po’ più di sostegno da chi ti circonda.

Il Capricorno è affaticato e l’Ariete non si deve arrabbiare. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Capricorno, sei molto impegnato e anche preoccupato, ma entro metà giugno avrai una vittoria. La Luna oggi è opposta, per cui evita di fare troppo. L’Oroscopo di Paolo Fox ti raccomanda di ricordarti dell’amore: anche se il lavoro è importante, le emozioni lo sono altrettanto.

Ariete, oggi è il proseguimento di ieri, con questa Luna opposta che rappresenta qualche impegno un po’ pesante o una discussione. Cerca di essere cauto per non ritornare in quel periodo di grande trambusto che hai vissuto ad aprile. Ci sono tante cose da organizzare per l’estate, c’è un cambiamento in corso, ma non ti arrabbiare, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Il Leone di prepara alla battaglia di giugno, il Sagittario chiarisca cosa desidera in amore. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Leone, si stanno attenuando le tensioni degli ultimi tempi e sei in stand by per prepararti a una grande sfida che sarà importante affrontare da giugno. Avere stelle migliori certamente non è garanzia di vittoria, ma certamente avrai tutte le carte in regola per avere successo: tutto sarà possibile, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, devi capire bene cosa vuoi, soprattutto in amore se sei a cavallo tra due storie, perché tra fine maggio e inizio giugno ci saranno momenti problematici e devi deciderti. C’è forse un piccolo ritardo nell’inizio di un programma o di un progetto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

