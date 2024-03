Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 marzo 2024/ I Gemelli verificano un amore e il Cancro è baciato da Venere

Oroscopo Paolo Fox: Ariete pieno di vglia di fare, il Toro risolve questioni del passato

Ariete, è un cielo che ti spinge ad agire e, dal momento che sei già molto attivo di tuo, quanta energia! Novità in arrivo . Cura il tuo fisico, dato che agli inizi di febbraio c’è stato qualche problema, ma la tua mente può tutto e potrai superare le difficoltà contingenti, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Toro, questo è un anno in cui i nodi vengono al pettine. Questo non significa che sia un anno no, ma può diventarlo se sono stati fatti degli errori nel passato. Molto semplicemente, questo cielo ti aiuterà a risolvere molte questioni che non andavano bene e tanti Toro, probabilmente, hanno chiuso delle relazioni, già da febbraio, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Gemelli, ci sono tanti stimoli, dal punto di vista lavorativo, ma forse Venere parla di verifiche nei sentimenti. I Gemelli non amano le complicazioni, tuttavia, anche se ami vivere con leggerezza, sono emerse delle cose che inevitabilmente dovrai affrontare in amore. Attenzione soprattutto con Vergine e Sagittario, avverte l’Oroscopo Paolo Fox.

Cancro, con Venere in buon aspetto le nuove relazioni fanno venir voglia di innamorarsi. Emozioni piacevoli sono all’orizzonte! Non rifiutare le nuove amicizie, anche se sei rimasto deluso dal passato

