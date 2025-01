Insieme alla prima colazione, ai primi pensieri di un nuovo filotto di giorni che arriva, non possono mancare le previsioni di Simon and the stars secondo l’Oroscopo settimanale Ariete 13-19 gennaio 2025. Un focus sul parere delle stelle che come sempre tocca gli ambiti più importanti, che più attirano le riflessioni dei protagonisti dello Zodiaco; dall’amore al lavoro, passando per i soldi e le prospettive finanziarie.

Oroscopo settimanale Bilancia, previsioni Simon and the stars 13-19 gennaio 2025/ Amore, lavoro e soldi

Il racconto delle previsioni di Simon and the Stars – intervenuto a citofonare Rai2 – mette al centro dell’Oroscopo settimanale Ariete 13-19 gennaio 2025 una questione che riguarda anche altri segni dello Zodiaco. In molti risentiranno di una ‘falsa partenza’ di un avvio di nuovo anno non proprio confortante e anche i nati sotto questo segno vivranno un ‘Inizio diesel di un anno che vi fa mettere il turbo’. La stagione promette infatti grandi cose ma l’11esima posizione di questa settimana non gratifica ancora del tutto.

Oroscopo settimanale Sagittario, previsioni Simon and the stars 13-19 gennaio 2025/ Amore, lavoro e soldi

Previsioni Simon and the stars, Oroscopo settimanale Ariete 13-19 gennaio 2025: tensioni in attesa di un cambiamento

Marte nel segno è l’antagonista dei prossimi giorni: il pianeta primeggia negativamente nel cielo stando all’Oroscopo settimanale Ariete 13-19 gennaio 2025 secondo le previsioni di Simon and the stars, intervenuto a Citofonare Rai2. Potrebbero esserci litigi, polemiche, anche situazioni ansiose nel merito delle riflessioni che riguardano il futuro. La buona notizia è che si tratta di una situazione puramente transitoria.

A partire dal 19 di gennaio la situazione tornerà su binari decisamente più fortunati; in amore, sul lavoro e anche per ciò che riguarda i soldi si può arrivare ad un cambio di scenario. Buone notizie in arrivo, ma non subito; questo è quanto emerge dal racconto delle previsioni di Simon and the stars per l’Oroscopo settimanale Ariete 13-19 gennaio 2025.

Oroscopo settimanale Gemelli, previsioni Simon and the stars 13-19 gennaio 2025/ Amore, lavoro e soldi