Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oggi, giovedì 20 aprile 2023, novilunio in Ariete, per la seconda volta quest’anno, ma non solo: la Luna è in eclissi solare ibrida, un evento molto raro e suggestivo che accade una volta ogni dieci anni. Vediamo come si tradurrà nell’Oroscopo di Paolo Fox, tratto da Radio LatteMiele e come i segni zodiacali regiranno a quest’evento. Di seguito, le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vorrebbe un po’ di tempo per sé, il Capricorno può ottenere grandi risultati

Sagittario, giovedì e venerdì ripensamenti ed è chiaro che, in queste due giornate, qualcosa non va, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Non è tanto l’aspetto produttivo e lavorativo ad essere problematico, perché chi aveva successo prima ce l’ha ancora adesso e anche di più, ma c’è la necessità di ritrovare spazio per sé stessi: ma è possibile? Alcuni impegni di lavoro, scelte e competizioni sono in primo piano e, probabilmente, se tu dicessi stop, altre persone ne risentirebbero. Quindi, il tuo desiderio di stare un po’ per conto tuo non coincide con gli eventi. In amore, ci vuole più pazienza e d’altronde alcuni sono alla ricerca di una nuova passione, altri hanno cambiato riferimenti già da un paio di mesi.

Capricorno, un buon weekend e un buon maggio in arrivo! Siamo arrivati al periodo più importante e ognuno di voi sa quello che deve fare. L’Oroscopo di Paolo Fox lo ricorda sempre: l’astrologia ci dice il momento giusto per muoverci, poi le capacità sono le nostre. Chi ha già una posizione di autorità e di prestigio può raggiungere, in tempi brevi, una grande soddisfazione. Questo è un periodo in cui il settore del successo viene valorizzato nell’oroscopo e ognuno poi lo porterà avanti come crede. Vale anche per gli studenti e per quelli che vogliono finalmente mettere in pratica un progetto, magari d’amore.

Oroscopo Paolo Fox: novilunio teso per l’Acquario, i sentimenti sono il tallone d’Achille dei Pesci

Acquario, queste due giornate sono un po’ tese: un novilunio particolare incide in questo weekend e potrebbe comportare qualche dubbio, anche nel settore delle amicizie. Cerca di lavorare a progetti che sei in grado di gestire fino in fondo ed evita di sopravvalutare le tue possibilità. In questo momento, bisognerebbe evitare di fare i rivoluzionari, a fronte di una situazione economica e pratica che necessita di molte conferme. Quindi non rinunciare a una situazione che magari crea sviluppo economico, solo perché vuoi fare altro e vuoi nutrire la fantasia: bisogna essere molto concreti, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, giornata un po’ sottotono, rispetto a quella di ieri: è l’amore che non quadra, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Se hai una storia part-time che non vuoi rivelare, questa Venere dissonante rappresenta proprio la necessità di nasconderla e magari di viverla in maniera molto particolare, ma se invece c’è un legame duraturo che ha attraversato un momento di tensione e qualche crisi, bisognerebbe risvegliare la passionalità. Diverso il discorso per il lavoro, dove anche a fronte di una discussione o di un litigio, farai presente le tue necessità. Nuove società e collaborazioni nascono all’insegna di una grande mobilità e forse anche dell’inventiva, che è sempre la tua arma vincente quando sei un po’ in crisi.











