Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 20 febbraio 2023, annuncia degli interessanti movimenti delle stelle. Chi segue la rubrica dell’asrologo, tutti i giorni in onda su Radio LatteMiele, sa che eravamo in attesa di cambiamenti che iniziano da questo momento. Il Sole da poco è entrato nel segno dei Pesci e oggi sarà anche affiancato dalla Luna. La vera novità però è l’ingresso di Venere in Ariete: mutano alcune geometrie astrali e questo è molto importante per le indicazioni astrologiche. Vediamo le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete vede il trionfale ingresso di Venere, il Toro deve fare a meno di chi disperde le sue energie

Ariete, è importante rimboccarsi le maniche: cosa che fai sempre, ma adesso ancora di più. Da oggi Venere entra nel segno e nelle giornate del 22 e 23 avremo: Luna , Venere e Giove nel segno e questa potrebbe essere una settimana chiave, se ci sono stati dei problemi. L’Oroscopo di Paolo Fox sa perfettamente di non dover dire all’Ariete cosa fare perché non ha bisogno di consigli, se però in questa nuova settimana c’è la possibilità di verificare un’intesa o farsi dare una conferma, non bisogna fermarsi. È tempo anche di nuove conquiste amorose, per chi vuole.

Toro, inizio di settimana interessante. Bisogna recuperare anche in termini di energia, perché non puoi avere persone che la disperdono, ti esorta l’Oroscopo di Paolo Fox: tu ci metti proprio tanto a recuperare delle situazioni, hai già dei progetti in mente e, essendo una persona della categoria “terra”, questi segni amano edificare e costruire, non stare in panciolle. Se hai a che fare con una persona molto pigra o che combina troppi guai, dovrai redarguirla. L’ultima settimana di febbraio infatti porta più fatica per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sono tesi, il Cancro deve parlare poco

Gemelli, qualche momento di tensione c’è. Nell’ambito della professione potrebbero esserci delle piccole ansie, soprattutto se devi rinnovare un accordo e ancora non l’hai fatto o se c’è da rinviare un progetto. Questo nervosismo non deve riversarsi in amore, specialmente tra oggi e domani: questo novilunio insidia i nati Gemelli, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, cerca di contattare più persone che puoi, ma non fare troppo e lascia fare agli altri, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Non dare risposte per gli altri, perché a volte un silenzio può scatenare più emozioni di tante parole. Entro la fine del mese, qualcuno potrebbe ricevere una bella conferma o magari concludere e firmare un accordo o un contratto. Da maggio, le stelle saranno più facili, però chissà che non arrivi qualcosa di più a breve: in realtà tu vorresti avere delle conferme.











