Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 marzo 2024/ Buon compleanno Ariete! Il Toro è più tranquillo

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete rifiorisce, il Toro a breve avrà Venere dalla sua

Ariete, è arrivato il Sole nel tuo segno e va ad affiancare Mercurio! È proprio una bella situazione astrologica, in cui sono favoriti i progetti e anche le emozioni: chi sta pensando a matrimonio, convivenza o incontrare la persona del cuore, avrà di più. L’aspetto professionale è sostenuto da quest’oroscopo e se qualcosa non funziona, si potrà cambiare senza particolari patimenti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 marzo 2024/ I Gemelli verificano un amore e il Cancro è baciato da Venere

Toro, tra poco Venere tornerà a tuo favore e le relazioni migliorano: non allontanarti dalla passione! I contrasti più forti ci sono stati tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo e adesso siamo invece in una condizione protetta, con l’ultima parte del mese decisamente più tranquilla. Servono chiarificazioni sul lavoro, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 marzo 2024/ Acquario e Pesci possono dare il loro amore a chi lo merita

Oroscopo Paolo Fox: ancora una Venere ostile ai Gemelli, il Cancro ha qualche pensiero per il denaro

Gemelli, il cielo è ancora difficile per i rapporti in generale. Non sei molto invogliato a incontrare persone nuove oppure la tua metà o una persona comunque a te vicina non ti sostene granché. Venere è contraria per qualche settimana, per cui l’Oroscopo di Paolo Fox mette in guardia soprattutto le coppie insieme da tanto tempo.

Cancro, è un periodo stimolante dal punto di vista creativo e hai anche una grande vitalità. Forse c’è qualche problema dal punto di vista economico: se devi pagare un mutuo o devi fare delle ristrutturazioni per casa o ufficio, sei pensieroso. Entro la fine di maggio potresti avere una riconferma e quindi adesso è necessario impostare il lavoro strategicamente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 marzo 2024/ I giochi d'amore si chiudono per la Bilancia e lo Scorpione risolve

© RIPRODUZIONE RISERVATA