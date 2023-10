Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 ottobre 2023/ Acquario nel caos e i Pesci vanno verso un cielo risolutivo

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha Venere contro, il Capricorno ha tutto il cielo a favore

Sagittario, questo è un cielo indefinito per i sentimenti, perché Venere è contraria. Questo non significa che una storia non valga più nulla, ma che probabilmente anche tu sei piuttosto indeciso su ciò che desideri avere. Proposte importanti e una tua idea potrebbe essere sviluppata, in questo periodo. L’Oroscopo di Paolo Fox però ti mette in guardia dal fatto che potresti presentarla a persone che non sono dalla tua parte o sulla tua stessa lunghezza d’onda: questo potrebbe capitare. Chi lavora con la creatività, avrà bisogno di un piccolo aiuto.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 ottobre 2023/ Pausa di riflessione per il Toro, illusioni d'amore per i Gemelli

Capricorno, cielo importante: quasi tutto il cielo è dalla tua! Abbiamo Marte importante, Mercurio, Venere e anche il Sole dalla tua parte da lunedì, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. È facile che questo sia un periodo di grandi emozioni, ma naturalmente la fortuna aiuta gli audaci e bisogna muoversi. Tutti quelli che hanno intraprendenza, voglia di fare e progetti impostati da tempo avranno qualcosa in più. Nelle storie d’amore trascinate da tempo in maniera ufficiosa, c’è una grande voglia di ufficializzare un rapporto: si esce allo scoperto.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 ottobre 2023/ Il Leone tira fuori gli artigli, un po' di ritardi per la Vergine

Oroscopo Paolo Fox: cambiamenti per l’Acquario, novità positive in vista per i Pesci

Acquario, quello che accade attorno a te è quasi incomprensibile: ci sono delle giornate piuttosto complesse e questo non è un cielo particolarmente difficile, perché, dal punto di vista tecnico astrologico, non ci sono grandi aspetti contro, a parte Giove. Sei quindi tu che vivi una situazione di grande confusione e forse quello che ti sembrava giusto, fino a qualche tempo fa, ora non lo è più. Volente o nolente, è il momento di pensare a un nuovo progetto esistenziale: con chi, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Con chi proseguire un certo percorso è forse la domanda più importante che devi porti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 ottobre 2023/ Insidie di Venere per il Sagittario, il Capricorno medita

Pesci, una delle grandi ricchezze che hai è la grande intuizione. L’Oroscopo di Paolo Fox ripete spesso che i nativi del segno possono anche avere sogni premonitori. Fino a mercoledì della prossima settimana, abbiamo un cielo importante, un cielo che suggerisce e permette qualcosa di più, soprattutto sul lavoro. Diverso il discorso in amore: qui possono esserci dei problemi, soprattutto con alcuni segni zodiacali, come Gemelli e Sagittario. Forse bisogna sedersi a tavolino e capire se c’è qualcosa da dire o se qualcosa, nel passato, non è stato detto. Una situazione comunque importante: vedremo entro gli inizi della prossima settimana cosa capita, ma avrai forse una buona notizia oppure farai una grande scelta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA