Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 settembre 2023/ La Luna dà molta energia ad Ariete e Toro

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è super attivo, il Toro capisce di essersi preoccupato per nulla

Ariete, giornata di fuoco, come il tuo segno d’altronde. Oggi la Luna è amica e quindi c’è tanta eccitazione e voglia di fare. Addirittura l’Ariete non conosce limiti, per cui ci saranno nativi del segno che si porranno più di un obiettivo e altri, più spericolati, che vorranno fare cose che non avevano mai fatto prima, per l’Oroscopo di Paolo Fox. L’esperienza in questo periodo conta e c’è proprio il desiderio di iniziare nuovi progetti che, se riguardano l’amore, ben vengano! Tanto più che con alcuni segni zodiacali c’è voglia di riscrivere una storia sentimentale.

Toro, siamo “fuori dal tunnel” o comunque il periodo più difficile sembra essere passato, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo Giove nel segno dovrebbe averti fatto capire che, negli ultimi mesi, ti sei preoccupato inutilmente. Le tensioni ci sono certamente state, ma è probabile che tu abbia vissuto delle ansie eccessive. Adesso vedrai che ci sono più risorse da sfruttare. Ieri la Luna opposta ha creato qualche problema, ma oggi sei libero! Il tema dei sentimenti tornerà protagonista da ottobre.

Gemelli, se in questi giorni c’è un po’ di insoddisfazione, bisogna tirare avanti anche perché hai preso tanti impegni. È molto difficile trovare un Gemelli che non abbia nulla da fare nel corso della giornata, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, perché questo segno non sta fermo e quando si ferma è vittima della malinconia. Tuttavia, a furia di pensare solo al lavoro e alle cose da fare, potresti avere, involontariamente, dimenticato l’amore. Se questo fosse accaduto attenzione, perché ottobre sarà un mese in cui le verifiche non mancheranno: nelle storie d’amore in cui c’è stato qualche qui pro quo sarà opportuno chiarire.

Cancro, l’Oroscopo di Paolo Fox vede questo come un periodo di recupero perché, per prima cosa, hai delle buone intuizioni e poi quella vena malinconica che sempre ti accompagna sembra infierire meno sui tuoi progetti futuri. Quindi, in qualche modo, sei più ricettivo e attivo e hai anche voglia di investire su un’idea importante. Il segno del Cancro vorrebbe essere d’aiuto agli altri, anche dal punto di vista umano: quasi tutti i rapporti che questo segno instaura sono basati non solo sulla stima, ma anche su una profonda amicizia e sull’amore. C’è bisogno di protezione e comprensione.











