Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oggi, venerdì 21 aprile 2023, Sole e Luna sono in Toro: è in corso un novilunio iniziato ieri in Ariete e per alcuni segni zodiacali è interessante, per altri forse è un po’ faticoso. Vediamo che effetti avrà con l’Oroscopo di Paolo Fox che tutti i giorni, su Radio LatteMiele, ci dà le sue indicazioni astrologiche. Di seguito, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: Venere è dispettosa col Sagittario, il Capricorno ha ancora qualche problema nel rapporto con gli altri

Sagittario, avere una Venere agitata, significa che ci sono scarse possibilità in amore. Ad esempio, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, chi non ha un amore adesso non trova la persona giusta, chi ce l’ha ogni tanto si deve arrabbiare e anche se c’è un grande amore, bisogna pensare di più al lavoro. Un amore che nasce in questi giorni, quindi, va tenuto sotto controllo, mentre una relazione di lavoro o un accordo tra soci e collaboratori potrà essere spinto.

Capricorno, questo mese sta per salutarti alla grande, ma ne arriva un altro che sarà altrettanto importante. Attenzione nei rapporti co Ariete e Bilancia che, da sempre, sono tuoi amici/nemici. È ancora dubbiosa una situazione che riguarda il rapporto con gli altri, di cui l’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato molto nel corso delle ultime settimane, perché forse sei rimasto offeso da una situazione oppure hai avuto un problema: fatto sta che hai dovuto alzare la voce. Le giornate più pesanti sono state quelle del 18 e 19.

Oroscopo Paolo Fox: buono l’amore per l’Acquario, i Pesci dicono quello che pensano

Acquario, questo weekend riporta in auge l’amore, con un picco massimo per domenica, ma se dobbiamo parlare di questo venerdì, l’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede di stare attento, perché ancora non c’è quello stato di serenità che vorresti avere. Forse è capitato, anche ieri, di perdere le staffe, di sentirti contro tutti. Provare agitazione è un’esperienza normale per ogni essere umano: ci mette in allarme e permette anche di innalzare uno scudo, se ci sono difficoltà, tuttavia non bisogna giocare troppo in difesa, anche per quanto riguarda l’amore.

Pesci, ecco settimane di tempo buone per organizzarsi ed effettuare un cambiamento: “Chi non è con me è contro di me!”. Il segno dei Pesci adesso le cose non le manda a dire: sei stato paziente per tanto tempo e ora non manca l’impeto e l’ardore con cui si potranno iniziare anche nuovi progetti, magari anche in altre condizioni, rispetto al passato, o in altri luoghi. Amori nuovi favoriti, in questo fine settimana, sempre ricordando però che Venere è in aspetto un po’ agitato, quindi: tu puoi dare corda a una persona, ma vorresti avere qualche certezza in più, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Nelle coppie di lunga data, attenzione a non rimuginare il passato o non mettere in discussione situazioni che, già da tempo, sono fonti di polemica.

