Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Venere ha già fatto il suo ingresso nel segno dell’Ariete e siamo in attesa di altri movimenti planetari. L’Oroscopo di Paolo Fox ci dice, dalle frequenze di Radio LatteMiele, quali saranno le influenze delle stelle per la giornata di oggi, martedì 21 febbraio 2023. Scopriamo quelle di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete ha un cielo importante per l’amore, verifiche su chi circonda il Toro

Ariete, tra martedì e domenica, risveglio delle emozioni. Negli ultimi tempi, i nati Ariete ne hanno fatta di strada e si spera che la fatica sia ricompensata: l’Oroscopo di Paolo Fox parla a quelli che hanno faticato a portare avanti un lavoro e anche a quelli che vogliono ritrovare un buon accordo o una riconferma. Questo può essere un cielo molto importante anche per le relazioni d’amore: chi vuole parlare di sentimenti ha campo libero.

Toro, adesso è importante capire con chi stai. Hai un importante progetto che, grazie a Giove che entrerà da maggio nel segno, sarà sempre più possibile e realizzabile, tuttavia sappiamo che i i grandi progetti nascono bene e si avviano quando abbiamo delle persone che sono dalla nostra parte. Ecco perché alcuni Toro, soprattutto se pensano di avere a che fare con una persona un po’ sprovveduta, ingenua o magari non più fedele alle consegne, si arrabbieranno e questo potrebbe anche derivare da qualche defiance familiare, amorosa o lavorativa. Chiarire situazioni rimaste in sospeso è quasi un dovere, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono risolvere questioni lavorative ed economiche, il Cancro non deve riversare i problemi pratici in amore

Gemelli, tra marzo e aprile, soprattutto chi lavora in proprio avrà la necessità di metter in chiaro alcuni accordi: nulla di grave, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox, perché riesci sempre a risalire la china. Tra l’altro, Venere è tornata attiva e a questo punto bisogna capire se hai la possibilità di agire in amore: se hai accumulato dei problemi e soprattutto ci sono delle questioni di carattere legale o economico da risolvere, non perdere tempo e mettiti all’opera.

Cancro, avere dei pianeti dissonanti non vuol dire che le cose non vanno, ma semplicemente che forse è meglio, prendere tempo, che ancora non ci sono i giusti referenti per fare certi discorsi e per parlare di alcune situazioni scottanti. L’Oroscopo di Paolo Fox chiede solo di essere molto cauti in amore, perché il rischio di riversare tensioni nella vita sentimentale è altissimo.











