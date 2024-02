Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 febbraio 2024/ Cielo terso e produttivo per Ariete e Cancro

Oroscopo Paolo Fox: tre giorni top per l’Ariete, il Toro ha amori contrastati

Ariete, i pianeti stanno allentando la loro pressione sul tuo segno e, tra mercoledì e venerdì, possono esserci belle sorprese. L’Oroscopo di Paolo Fox assicura una ripresa anche per chi non è stato bene e ti sentirai pieno di voglia di fare, come piace a te.

Toro, le tensioni lavorative attanagliano la tua mente, soprattutto se hai un contratto in scadenza e non sai ancora cosa succederà, e questo rende difficile avere un rapporto equilibrato con il partner. Inoltre, nelle coppie insieme da tanto tempo, ci sono stati molti dissidi. Chi invece è in una relazione meno seria, paradossalmente è più soddisfatto, perché tutto si basa sull’attrazione e non si pensa a molto altro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, è un bel cielo per l’amore, soprattutto per prendere decisioni importanti, anche in negativo: non hai più voglia di aspettare chi non ti dà certezze e, nel caso, potrai dire stop. Se invece sei alla ricerca di una relazione, basta guardarsi intorno, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, c’è un gran desiderio di rivoluzionare i vecchi schemi ti hanno creato difficoltà. L’amore è molto vivo! Il Cancro, che apparentemente sembra molto dolce e accomodante, ama le relazioni un po’ pepate, altrimenti perde interesse. Mercurio è ora in buon aspetto, quindi ci sono meno dispute, e con i segni Sagittario, Leone e Acquario ci sono buone affinità: si tratta di segni molto diversi da te, che proprio per questo motivo ti stimolano, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

